«Сбылась моя мечта»: Сергей Соседов был счастлив приехать в Якутию

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 139 0

Музыкальный критик ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Последний разговор Сергея Соседова перед смертью

Фото: legion-media/Persona Stars/038

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Соседов перед смертью рассказал, что поездка в Якутию была мечтой

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов рассказал о последнем разговоре с музыкальным критиком Сергеем Соседовым перед его смертью в Якутии. Об этом сообщает aif.ru.

Соседов прибыл в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса. Вскоре после приезда он встретился с Беззубовым, который встретил его в аэропорту в 4 часа утра.

«Мы с ним обнялись. Я спросил: «Сереж, сильно устал в дороге?» Он сказал: «Ну так себе, но ты знаешь, сбылась моя мечта, что я попал в Якутию, поэтому усталость — это не главное», — рассказал организатор конкурса.

После встречи Соседов отправился отдыхать в гостиницу. По словам Беззубова, они планировали увидеться позже в тот же день.

«Он пошел спать, я пошел тоже спать. И вот мы должны были после обеда к вечеру встретиться», — поделился он.

Позже в гостинице с музыкальным критиком произошел несчастный случай. Соседов упал с лестницы, получил тяжелую травму головы и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

Ранее Виктор Беззубов рассказывал, что решение об операции принимал консилиум врачей. По его словам, медики изначально оценивали шансы на спасение как низкие.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 59 лет.

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