Плохой знак: врач объяснил, чем опасен затяжной кашель после ОРВИ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19

Врач Угнивенко назвал синдром гиперреактивности бронхов причиной кашля после ОРВИ

Плохой знак: врач объяснил, чем опасен затяжной кашель после ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / Rawcolor.Nl

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После выздоровления должны уйти все симптомы, в том числе и кашель. Иначе могут возникнуть серьезные осложнения на бронхи.

Если несколько недель вас мучает сильный кашель, необходимо срочно найти его причины и обратиться к специалисту. Об этом рассказал заместитель главного врача горбольницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

«Если ваш кашель более трех-четырех недель, то требует обязательного обращения к врачу. Нужно сделать исследования и анализы: общий и биохимический анализ крови; рентген легких; риноскопию; фарингоскопию; посев мокроты; электрокардиограмму; гастроскопию; исследования бронхов и легких; ПЦР на COVID-19, коклюш и другие инфекции. Лечение назначается после результатов», — цитирует врача информационное агентство URA.RU.

По словам специалиста, длительный кашель после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) может оставаться из-за так называемого «поствирусного синдрома гиперактивности бронхов». Это состояние респираторного тракта, когда в ответ на раздражитель дыхательные пути сужаются.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение врача-терапевта о том, можно ли умереть от гриппа или ОРВИ.

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