Вода в легких: что известно о состоянии Бедроса Киркорова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 046

Бедрос Киркоров находится в шоковом зале для дренажа воды из легких

Вода в легких: что известно о состоянии Бедроса Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отец короля российской эстрады находится в шоковом зале.

Госпитализированный в больницу Бедрос Киркоров находится в шоковом зале. Как стало известно 5-tv.ru, медики откачивают из легких народного артиста воду.

Незадолго до этого представитель Филиппа Киркорова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, что его забрали на скорой на проверку у врачей. По словам Елены Успенской, 90-летнего Бедроса Киркорова отвезли в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.

В настоящее время нет информации о точном диагнозе Бедроса Киркорова. Пока что известно, что ему будут делать дренаж и откачивать воду из легких. Филипп Киркоров состояние здоровья отца никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенном признании Филиппа Киркорова после серии недавних скандалов.

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