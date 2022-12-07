Вода в легких: что известно о состоянии Бедроса Киркорова

Отец короля российской эстрады находится в шоковом зале.

Госпитализированный в больницу Бедрос Киркоров находится в шоковом зале. Как стало известно 5-tv.ru, медики откачивают из легких народного артиста воду.

Незадолго до этого представитель Филиппа Киркорова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, что его забрали на скорой на проверку у врачей. По словам Елены Успенской, 90-летнего Бедроса Киркорова отвезли в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.

В настоящее время нет информации о точном диагнозе Бедроса Киркорова. Пока что известно, что ему будут делать дренаж и откачивать воду из легких. Филипп Киркоров состояние здоровья отца никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенном признании Филиппа Киркорова после серии недавних скандалов.