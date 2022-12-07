Экоактивисты пытались сорвать лыжную гонку на Кубке мира

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Радикалы разлеглись прямо на лыжном треке.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они разлили масло на лыжной трассе и перекрыли ее баннерами с требованием прекратить добычу нефти. Это новая скандальная акция экологических активистов. На этот раз в норвежском Лиллехаммере, где состоялись лыжные гонки на 20 километров.

Борцы с ископаемым топливом улеглись прямо на лыжню. Представителям спорткомитета в последние секунды удалось оттащить их с трека: лыжники смогли проехать.

Уже после заезда спортсмены признались: было страшно, особенно когда экоактивисты стреляли сигнальными ракетами. Всех, кто пытался сорвать соревнования, доставили в полицейский участок.

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