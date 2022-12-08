Юлия Ефременкова пожаловалась на осложнения и боли после родов

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова пожаловалась на осложнения после родов. Звезда родила близнецов — мальчики появились на свет недоношенными и в течение месяца оставались в больнице вместе с мамой. И вот еще месяц прошел с момента возвращения семьи в полном составе домой. Блогер ежедневно рассказывает о родительских буднях и сложностях, с которыми сталкивается. И ей, и папе малышей Мондезиру (Полное имя Тамба-Тамба Свет-Амур Мондезир. — Прим. ред.) нелегко дается уход за детьми.

Но в рутинных буднях с баночками смеси, лекарствами и бессонными ночами случаются проблески. На этот раз — выходной. Ефременкова оставила близнецов бойфренду и отправилась на массаж. Но не тот, о котором на самом деле мечтает, а сугубо медицинский. Процедуры необходимы женщине из-за неприятных последствий эпидуральной анестезии (Обезболивающий препарат через катетер вводится в область между третьим и четвертым позвонками поясничного отдела позвоночника. — Прим. ред.).

Юлия Ефременкова откровенно говорит с фанатами о радостях и проблемах родительства. Instagram* / efremenkovvvva

«Сегодня мои мужчины отпускают меня на массаж. Кайфовать, правда, не получится, так как массаж лечебный, но и рада, что наконец займусь своей спиной. После эпидуральной анестезии у меня часто болит поясница», — написала Ефременкова.

Селебрити поделилась еще одной радостью — она полностью выплатила ипотечный кредит. Молодая мама опубликовала видео, на котором укачивает своих малышей: одного на руках, второго в люльке, подталкивая ногой. В подписи к ролику пожелала всем подписчикам доброго утра, добавив, что наконец делает это в своей собственной квартире. Теперь селебрити планирует копить на жилье для сыновей.

Возлюбленный Ефременковой во всем помогает ей с детьми. Казалось бы, это повод порадоваться за пару и похвалить вовлеченного в процесс воспитания отца. Но нет, поклонники обвинили Юлию в эксплуатации Мондезира и перекладывании ответственности. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звездная мама ответила хейтерам.

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