Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря

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В случае принятия документа услуги по суррогатному материнству смогут получить только состоящие в браке российские граждане и одинокие россиянки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев рассмотрят сегодня в Госдуме. Если документ примут, воспользоваться услугами смогут только состоящие в браке граждане России и одинокие россиянки. Но только по медицинским показаниям.

При этом вписать родителей в свидетельство о рождении можно будет лишь с согласия суррогатной матери. А в некоторых случаях потребуется еще решение суда. А ребенок, рожденный таким образом, будет автоматически получать российское гражданство. Это позволит следить за его судьбой.

Документ должен положить конец торговле детьми. Как раз сейчас начинается судебное разбирательство по громкому делу врачей. Скандал разразился в июле 2020-го, когда в Подмосковье обнаружили четырех младенцев с нянями. Один ребенок у них погиб. Медиков, которые помогали иностранцам, заподозрили в продаже детей под видом лечения бесплодия.

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