Как украсть миллионы: фантастическая по простоте схема мошенничества вскрылась в Москве

Сотрудница мебельного магазина обманула клиентов на миллионы рублей.

Фантастическая по своей простоте и эффективности мошенническая схема вскрылась в Москве — сотрудница мебельного салона обогатилась на несколько миллионов рублей, раздавая клиентам для оплаты номер личной банковской карты. Пострадавших уже более сотни — причем не только в столице. Наш корреспондент встретился с пострадавшими и даже сумел разыскать саму аферистку — в очередном мебельном магазине.

Репутацию этого мебельного магазина в Москве разрушила бывшая сотрудница. Менеджер по продажам брала стопроцентную предоплату за заказы и оформляла договоры с реквизитами личного счета.

«Сотрудник Эльвира Кузьмичева, мы ее приняли на работу на испытательный срок. Клиенты в шоке, в течение времени когда мы уже должны были исполнить заказы, о которых мы не знали, так как эта Эльвира умолчала, клиенты стали приходить к нам в салон требовать свою мебель», — рассказала Юлия Кирина, руководитель мебельной компании.

Эльвира работала в салоне недолго, едва продержалась три месяца, но этого хватило, чтобы разбогатеть на несколько миллионов рублей.

Одним из обманутых клиентов оказался Дмитрий. Эльвира обещала ему кухню в стиле хай-тэк за полмиллиона рублей. Деньги Дмитрий перевел, мебель ждет уже полгода.

«Менеджер начинает гаситься, не брать трубки, прочее, и прочее, и прочее. Таких как я, пострадавших, только с этим салоном шестеро потом выяснилось, что она эти схемы проворачивала в Иваново там порядка семидесяти человек пострадавших, в Ярославле порядка семидесяти», — рассказал один из пострадавших Дмитрий Будников.

Нам удалось выяснить, что теперь предприимчивая девушка работает уже в другом мебельном салоне Москвы — на такой же должности. И мы пришли за комментарием.

«Я не даю согласия», — заявила Эльвира.

«Больше 10 пострадавших жалуются на вас, что вы забрали деньги», — сказал корреспондент.

«Я не даю согласия себя снимать, че непонятно что ли, придурок», — ответила девушка.

Эльвира спешно покинула свое рабочее место. Ее коллега — закрыла магазин.

Обманутые клиенты планируют подать коллективное заявление в полицию.

«В этом случае за действия работника в полном объеме ответственность несет организация, которая допустила ее на рабочее место, но не проконтролировала ход и процесс продажи мебели. Поэтому необходимо обращаться с иском или с требованием, с претензией к организации по возмещению данного ущерба. Пусть организация дальше уже разбирается со своим работником в порядке уголовного производства, поскольку это является присвоением или растратой. Достаточно суровый срок за это грозит», — прокомментировал юрист Тимур Матвеев.

Пострадавшие уже скооперировались с владельцами салонов, где Эльвира успела «поработать». Срок, на который карьера менеджера прервется, будет зависеть от суммы общего доказанного ущерба.