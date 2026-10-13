Окончательно в Голливуд? Юра Борисов больше не будет играть Гамлета в МХТ имени Чехова

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Скандальная постановка наделала много шума в театральном сезоне.

Юра Борисов покидает Гамлета в МХТ — что случилось

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Юра Борисов больше не будет играть Гамлета в МХТ имени Чехова

Актер Юра Борисов прекращает участие в постановке «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в театре.

«С 25 ноября роль принца датского будет играть Оливер Мара. Мы благодарим Юру Борисова за то, каким он сделал этот спектакль. Юра еще сыграет Гамлета 22 октября и 5 ноября», — говорится в сообщении на сайте театра.

Постановка Андрея Гончарова, представленная в мае 2026-го, наделала много шума. В этом спектакле персонажи играют в пинг-понг, вместо шпаг используют заклинания, а принц датский передвигается по сцене на роликах и появляется то в исподнем, то в латах из фольги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Николай Цискаридзе поделился впечатлениями от нашумевшего «Гамлета» в МХТ имени Чехова. Ожидания от спектакля он не разделил. Балетмейстер отметил, что эстетика постановки оказалась не совсем такой, какую ему хотелось бы видеть. На вопрос о том, какая версия «Гамлета» запомнилась ему ярче, Цискаридзе назвал постановку Робера Лепажа с участием известного актера Евгения Миронова. Он добавил, что каждый «Гамлет» имеет право на жизнь.

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