Жители Челябинска раскритиковали главную городскую елку из алюминия за 2 миллиона
Чиновники не в первый раз вызвали ожесточенные споры среди горожан решение об установке праздничной конструкции. В прошлом году им пришлось демонтировать скандальный монумент «Три кита».
Фото, видео: 5-tv.ru
Жители Челябинска вновь страдают от чересчур авторского взгляда на новогоднее убранство. Ожесточенные споры развернулись вокруг главной городской елки.
Дерево стоит как квартира-студия в центре Челябинска — 1,7 миллиона рублей. Но, по мнению многих горожан, на эту сумму скромная алюминиевая конструкция явно не тянет.
И даже тот факт, что это копия проекта известного испанского архитектора, не успокаивает. Плохая копия, говорят люди. Тем более оригинал в пять раз выше.
«Она, конечно, не очень мне понравилась. Даже когда монтировали. Какой-то артобъект… Ну сильно арт», — пожаловалась местная жительница Лилия Фаизова.
Кстати, на этом же месте год назад установили другую праздничную конструкцию — «Три кита». Она стоила десять миллионов и также не произвела впечатления на местных жителей. Разразился настоящий скандал, и монумент пришлось демонтировать.
79%
-0.37 65.68
-0.22
Нашли ошибку?