Жители Челябинска раскритиковали главную городскую елку из алюминия за 2 миллиона

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Чиновники не в первый раз вызвали ожесточенные споры среди горожан решение об установке праздничной конструкции. В прошлом году им пришлось демонтировать скандальный монумент «Три кита».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Челябинска вновь страдают от чересчур авторского взгляда на новогоднее убранство. Ожесточенные споры развернулись вокруг главной городской елки.

Дерево стоит как квартира-студия в центре Челябинска — 1,7 миллиона рублей. Но, по мнению многих горожан, на эту сумму скромная алюминиевая конструкция явно не тянет.

И даже тот факт, что это копия проекта известного испанского архитектора, не успокаивает. Плохая копия, говорят люди. Тем более оригинал в пять раз выше.

«Она, конечно, не очень мне понравилась. Даже когда монтировали. Какой-то артобъект… Ну сильно арт», — пожаловалась местная жительница Лилия Фаизова.

Кстати, на этом же месте год назад установили другую праздничную конструкцию — «Три кита». Она стоила десять миллионов и также не произвела впечатления на местных жителей. Разразился настоящий скандал, и монумент пришлось демонтировать.

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