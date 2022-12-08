Пять шахт обесточены из-за новых атак ВСУ в Донецке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 32

Под землей находятся более 180 рабочих. Детали уточняются.

Пять шахт обесточены из-за новых атак ВСУ в Донецке

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Пять шахт обесточены из-за новых атак ВСУ в Донецке, передает ТАСС со ссылкой на информацию Минугля. Под землей в настоящий момент находятся 183 человек.

Детали уточняются. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ арестовала двоих граждан РФ по подозрению в госизмене.

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