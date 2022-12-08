Подмигивает Байдену: политолог оценил слова Зеленского о скором конце кризиса на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 7

Политолог Бредихин поставил под сомнение прогноз Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Президента Незалежной не волнует судьба своего народа. Он думает только о своей богатой пенсии в Европе, считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о скором прекращении кризиса не вследствие точных расчетов, а в попытках «умаслить» своих покровителей. Такое заявление в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сделал политолог Антон Бредихин.

Эксперт прокомментировал недавнее высказывание предводителя киевского режима, в котором он назвал точное время окончания конфликта на Украине — 2023 год. Однако Антон Бредихин отметил, что о скором завершении конфликта уже успели заявить несколько крупных акторов, а Зеленскому просто дали возможность поддакивать и петь в унисон с НАТО.

«После того, как Джо Байден сказал о том, что пора заканчивать, ему тут же начал вторить Эммануэль Макрон, претендующий на статус миротворца. Ну и наконец до Зеленского дошла очередь. Вопрос в том, будет ли Украина в следующем году? И что от нее останется в следующем году? Зеленский не прогнозирует на сто процентов, но просто пытается подыграть крупным геополитическим акторам», — объяснил Антон Бредихин.

Кроме того он подчеркнул, что в первую очередь Владимир Зеленский беспокоится не о судьбе своего народа, а о личном благополучии и богатой пенсии в Европе.

«Зеленский пытается подыграть крупным акторам, чтобы они не бросили его и приготовили место, благодаря которому он до конца своих дней и будет существовать», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимиру Зеленскому предрекли максимум полгода на нынешнем посту президента.

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