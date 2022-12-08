Полицейские спасли под Томском упавшего в ледяную реку и пробывшего там час рыбака

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Мужчина рухнул в холодную воду с резиновой лодки и не мог выбраться самостоятельно.

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Сотрудники транспортной полиции спасли упавшего в ледяную реку человека в городе Колпашево Томской области. Когда они прибыли на место ЧП, рыбак провел в воде уже почти час. Он сорвался с резиновой лодки и не мог выбраться из реки самостоятельно.

За оперативные и грамотные действия полицейских решило поощрить начальство. Благодарность также получит работник порта, принимавший участие в спасении утопавшего.

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