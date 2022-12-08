Двойной гонорар: на каких условиях сбежавшие артисты готовы отдаться россиянам

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Рита Миронова
Рита Миронова 370

Лобода и Барских готовы развлекать россиян на своих условиях

Двойной гонорар: на каких условиях сбежавшие артисты готовы отдаться россиянам

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В интернете появились райдеры Светланы Лободы и Макса Барских, по которым они согласны выступить перед россиянами.

Назад в Россию нельзя, но такая сила притяженья! Светлана Лобода и Макс Барских, негативно настроенные к РФ из-за спецоперации, все же готовы развлекать ее жителей. Но есть определенные условия. О них подробнее рассказала журналистка Алена Жигалова на своем YouTube-канале.

Лобода может выступить для русских, но только в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом заказчик должен обязательно предоставить о себе всю информацию и внести предоплату. К слову, выступление артистки для россиян будет стоить шесть с половиной миллионов рублей. Также у звезды есть райдер, в который входят сладости без сахара, алкоголь и даже игрушечные пистолеты для шоу.

Макс Барских запросил за свое выступление чуть меньше — четыре с половиной миллиона рублей. Выступать он согласен и в России, но это обойдется вдвое дороже. Корпоратив должен быть закрытым, и Барских нельзя будет снимать на фото и видео. А если артист заговорит о политике, его ни в коем случае нельзя перебивать и нужно обязательно дослушать до конца, чтобы не испортить настроение.

Примечательно, что после публикации этих сведений в интернете оба артиста опровергли информацию. Мол, в Россию ни ногой и для русских никаких концертов.

«В вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать», — высказался однажды Макс Барских, но, кажется, теперь «переобулся».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе начали массово отменять концерты украинских звезд.

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