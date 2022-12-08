Герои среди нас: как прошла встреча Путина с защитниками Родины в Кремле

Каждый из них — настоящий мужчина, готовый во имя Отечества и мирного будущего жертвовать собой.

Особые торжества сегодня прошли в Кремле в преддверии Дня Героев Отечества. Владимир Путин лично вручил медали «Золотая Звезда» защитникам нашей страны. Каждый из них нашелся что ответить президенту. О чем они сегодня говорили, знает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В Георгиевском зале Кремлевского дворца собралась настоящая высшая элита нашего государства — герои России. Здесь почти у каждого на груди золотая звезда — высшая в иерархии российских госнаград. И сегодня ряды героев пополнят 12 человек: девять военнослужащих, один сотрудник Росгвардии и два космонавта.

В зале много молодых героев, которые получили Звезду совсем недавно. Илья Сизов — самый результативный летчик-истребитель СВО, на его счету 12 сбитых воздушных целей (самолеты и вертолеты) а так же два зенитно-ракетных комплекса БУК-М1. Сам он не раз был атакован средствами ПВО противника.

«Представлен был к званию Героя РФ после уничтожения вертолета Ми-14. Был захвачен средствами ПВО противника, выполнял маневры, все было на предельных режимах», — заметил герой.

А вот так выглядит обычный русский рэмбо: капитан Александр Данилов со своим подразделением участвовал в самых жестоких ближних боях, когда противник на расстоянии броска гранаты. Дважды был контужен, но оставался в строю, а когда на его наблюдательный пункт вышел отступающий отряд противника, Данилов со своим заместителем приняли бой.

«Надо понимать, что их было больше, мы начали вести бой. Тяжелая очень местность, лесистость, плохая видимость. Они там рассредоточились и через какое-то время мы их тоже потеряли из виду. Больше всего боялись, что в какой-то момент нас просто обойдут. Оттуда, откуда мы просто не ждем. Мы старались держать противника на месте», — рассказал Александр.

И вот новые герои. Лучшие из лучших. На счету каждого — подвиг, совершенный с риском для жизни.

«Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки», — подчеркнул президент.

Высшую государственную награду традиционно (и по протоколу) вручает лично глава государства. У каждого героя есть возможность подойти к трибуне и произнести несколько слов.

«Разрешите в рамках своей компетенции с гордостью заверить вас, что войска и силы Росгвардии готовы и продолжат выполнять возложенные служебно-боевые задачи на высоком уровне профессионализма», — заметил Сергей Белозеров.

Десантник Давид Малыйкин, механик-водитель БМД, подбивший несколько вражеских танков, на трибуне разволновался.

«В это непростое время мы, воины России, готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков», — подчеркнул герой.

Зал поддержал героя аплодисментами, а президент что-то тихо сказал на ухо.

«Сказал: „Тут все свои, можешь не волноваться“», — улыбался после церемонии защитник Родины.

Вот еще один молодой герой — Денис Скакуновский. Лейтенант воевал на капитанской должности, сжег несколько танков. На фронте часто так бывает: командир роты погибает, его место занимает младший офицер.

«Чувство долга было. То, что надо сделать так, и все. Чтобы были минимальные потери. В первую очередь я переживал за своих подчиненных», — подчеркнул герой России.

За плечами у каждого из них — настоящий ад, через который они прошли с честью.

«Родина — это не просто территория, это люди, прежде всего, которых вы защищаете. Мы все понимаем это и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества. С праздником! Поздравляю вас с наградой!» — добавил Путин.

После торжественной церемонии — праздничный фуршет. Возможность пообщаться с Верховным главнокомандующим в неформальной обстановке. Владимир Путин подробно расспросил героев о службе, о ходе боевых действий.

В завершение церемонии Владимир Путин еще раз поздравил всех с грядущим Днем героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря. Именно в этот день в дореволюционной России отмечали день Георгиевских кавалеров — таким образом подчеркивается преемственность поколений.