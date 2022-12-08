Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

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Из России вывезли уже 45 тысяч детей, рожденных такими матерями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienkoukrinform; 5-tv.ru

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Госдума сегодня запретила суррогатное материнство для иностранцев. Принятый закон — по мнению депутатов — защитит детей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.

Услугами суррогатных матерей теперь смогут воспользоваться только граждане России, состоящие в браке и одинокие россиянки, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. По оценкам экспертов, из России вывезли уже порядка 45-ти тысяч детей, рожденных таким сурмамами.

Как правило, этой услугой пользуются граждане тех стран, где такое вообще запрещено. В их числе — Франция, Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Норвегия и Китай.

Буквально на следующей неделе в Москве начнется суд по нашумевшему делу о «торговле детьми» от суррогатных матерей. На скамье подсудимых четверо врачей и две сурмамы. Расследование шло почти два с половиной года после того как в квартире в подмосковном Одинцове нашли четырех младенцев. Под присмотром нянь они дожидались встречи с генетическими родителями.

Один малыш скончался, ему было полтора года, остальных детей изъяли. Врачей заподозрили в том, что они продавали детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. В материалах расследования говорится о 18-ти раскрытых эпизодах.

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Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

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