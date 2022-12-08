С ужином и счастливой улыбкой: жена Бута рассказала о встрече освобожденного мужа

После многолетней разлуки жена готовит мужу теплый семейный прием.

Жена освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута рассказала, что после 14-летней разлуки встретит мужа домашней едой. Алла Бут сообщила корреспондентам «Известий», что приготовит для него «котлеты и плов».

Супруга осужденного предпринимателя несколько раз подчеркнула, что не имела понятия о направлении домой ее мужа. По ее словам, связались с ней, когда Бут уже был в самолете. Алла добавила, что везет на долгожданную встречу в мужем теплые вещи.

«Я же знаю, что он раздетый, мне сказали, что он в маленькой майке-поло, мы боимся, чтобы он не замерз», — добавила женщина.

Жена рассказала, что семья готовилась к возвращению Бута, спешила закончить строительство дома до его возвращения. Однако теперь строительством займется вернувшийся глава семейства, пошутила супруга обмененного.

Алла Бут рассказывала, что ее муж буквально два дня назад еще не догадывался о возвращении на родину. Она также поблагодарила всех причастных к его обмену, а также представителей диппредпринимательств, которые навещали россиянина в американской неволе.

8 декабря в МИД РФ сообщили, что Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура проходила в аэропорту Абу-Даби. Известно, что американская сторона долгое время не хотела включать Бута в обмен.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину своего 25-летнего срока. Дело в его отношении было возбуждено из-за обвинений в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Задержан предприниматель был в 2008 году в Таиланде, а после передан Вашингтону.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер.