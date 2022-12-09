В США оказались разочарованы из-за обмена Виктора Бута

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СNN: Минюст США выступал против обмена Виктора Бута

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский предприниматель вернулся на родину после почти 15 лет в заключении. В американских тюрьмах остаются еще около сотни граждан РФ.

Многие в США недовольны неравнозначным, по их мнению, обменом баскетболистки на оружейного барона — так Виктора Бута прозвали с легкой руки американских спецслужб и кинематографистов.

По данным источников CNN, Минюст США был в принципе против обмена Бута по формуле 1:1. Там ожидали более масштабной сделки.

А посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о судьбе других российских заключенных в американских тюрьмах.

«Хотим заверить вас, что будем продолжать работу по освобождению всех россиян, попавших в тюрьмы США. И не успокоимся, пока все не вернутся домой», — подчеркнул дипломат.

В американских тюрьмах отбывает наказание еще около сотни россиян. По данным нашего МИДа, большинство из них осуждены за ненасильственные преступления. Например, за нарушение миграционного законодательства.

При этом нашим соотечественникам отказывают в медицинской помощи. А в третьих странах продолжаются аресты российских граждан по запросам США.

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