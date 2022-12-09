Следователи начали проверку из-за начисления петербуржцам 29 млн за коммуналку

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Жители Санкт-Петербурга уверены, что сбой произошел при переходе на единую квитанцию. Они жалуются, что тарифы на некоторые услуги подорожали чуть ли не в сотню раз.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Петербурга пытаются вернуть 29 миллионов рублей, которые им дополнительно насчитали за коммунальные услуги. Люди уверены — сбой произошел при переходе на единую квитанцию. С нового года она заменит разрозненные счета.

Но в крупном районе города, где уже получают такие платежки, жалуются, что в новых квитанциях некоторые строки дублируются. Обнаружился и подозрительный рост тарифов — за некоторые услуги чуть ли не в сотню раз.

Как так вышло — теперь разбирается Следственный комитет.

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