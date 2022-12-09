Площадь пожара в «Мега Химки» увеличилась до 17 тысяч квадратных метров

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 9

Для ликвидации огня сотрудники МЧС запросили авиацию.

Площадь пожара в «Мега Химки» увеличилась до 17 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области увеличилась до 17 тысяч квадратных метров. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По предварительной информации, по всей площади полыхает гипермаркет OBI. Есть угроза, что пламя перекинется на другие строения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в «Мега Химки» начался ранним утром 9 декабря. С считанных сотен метров площадь быстро увеличилась до девяти тысяч. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности. Для его ликвидации сотрудники МЧС запросили авиацию. Информации о пострадавших пока не поступало.

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