🧙‍♀ Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 декабря, убывающая Луна в знаке Рак. Этот день стоит провести спокойно, избегая лишних потрясений. Включите энергосберегающий режим и расслабьтесь.

Астролог назвала самые опасные дни декабря

♈ Овен

Вы профессионал своего дела и всегда знаете, как справиться с трудностями на работе. Вам кажется, что вы бы двигались вперед со скоростью реактивного самолета, если бы не ваши коллеги. Но можете ли вы на самом деле сделать все самостоятельно, Овны? Подумайте об этом за чашкой утреннего кофе. Постарайтесь предложить партнерам схему работы, с которой будут согласны все.

Космический совет: совместными усилиями можно добиться большего, чем в одиночку.

♉ Телец

Вы чувствуете, что в этом году прошли через жернова. Но не делайте печаль и страдание главной частью своей истории, Тельцы. Хорошая новость в том, что нет ничего постоянного. У вас есть возможность переписать сценарий своей жизни в любой момент. Больше того, у вас достаточно ресурсов, необходимых для обретения радости, любви и гармонии. Вам осталось только придумать хороший план и набраться решимости.

Космический совет: только вы можете изменить свою жизнь, будьте решительнее.

♊ Близнецы

Эта неделя была как поездка на американских горках. Сегодня вы не хотите быть продуктивным. К счастью, вам и не нужно. Постарайтесь немного расслабиться и не взваливать на себя ответственность за проблемы всего мира. Уделите внимание несложным задачам, а вечером посмотрите свой любимый фильм, поболтайте с близкими за ужином или выберетесь куда-нибудь с друзьями.

Космический совет: постарайтесь не перенапрягаться сегодня и расслабляться.

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♋ Рак

Некоторые романтические отношения обречены на провал, другие же складываются идеально с первой встречи. Но вы никогда не узнаете, что могло бы получиться дальше, если при первых трудностях продолжите убегать. Ошибка человека — не всегда повод бросить его. Все ошибаются. Наберитесь смелости, боритесь за свою любовь, потом не будете сомневаться, что сделали все возможное.

Космический совет: дорога любви полна терний, не сбегайте от них.

♌ Лев

Не будьте проще, Львы. Оставайтесь разборчивыми в том, кого вы впускаете в свой ближний круг. Если они не способствуют повышению уровня вашего благосостояния или не приносят вдохновения, то не стоят вашего времени. Вам следует быть строже к другим, чтобы не тратить свое время напрасно. Избавьтесь от отвлекающих факторов и уделите все внимание себе и своему прогрессу. Звезды подсказывают, что лучшее у вас только впереди!

Космический совет: будьте разборчивее с людьми, которых впускаете в свой ближний круг.

♍ Дева

Чтобы получить желаемое, для начала нужно разрешить себе за это бороться. Просто сделайте первый шаг, Девы. Для вас прошедшее полнолуние может стать новой главой в сфере любви. Если вы испытываете чувства к кому-то, напишите этому человеку, вместо того чтобы одержимо следить за ним в соцсетях. Пригласите его на ужин или в парк. Если встреча состоится, просто будьте собой — все получится!

Космический совет: наступил один из лучших дней в году, чтобы совершить первый шаг.

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♎ Весы

В воздухе витает ощущение, что все это уже знакомо. Вы чувствуете, что знаете их или знали прежде. Будто у вас уже был определенный совместный опыт в другом временном и пространственном измерении. Не сдерживайте себя в том, чтобы выразить эти чувства сегодня, Весы. В этот раз ваша искренность, честность и уязвимость могут сыграть вам на руку.

Космический совет: расскажите обо всем, что у вас на душе.

♏ Скорпион

В глубине души вы романтики старой школы, Скорпионы. Вы не понимаете модных веяний современного мира. Когда вы находите что-то хорошее, вы хотите сохранить это. Вы хотите ухаживать за ним, заботиться и лелеять своей любовью. Считайте это своей величайшей силой. Сегодня звезды напоминают вам, что вы уже заложили прочную основу в этом году. Лучшее еще впереди!

Космический совет: когда вы находите что-то хорошее, заботьтесь об этом с любовью.

♐ Стрелец

Многие из вас вконец запутались. Это ощущение ни с чем не перепутаешь: забываешь, какой сегодня день, боишься сделать первый шаг, не знаешь, с чего начинать и за что браться. Полная рассеянность и растерянность. Это не может не сказываться на делах и отношениях с людьми. Но никто не поможет вам исправить ситуацию — кроме вас самих. Постарайтесь обрести мир в душе и тогда сможете свернуть горы.

Космический совет: пришло время заняться самоанализом и поиском своего предназначения.

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♑ Козерог

На праздники вы хотите получить только что-нибудь хорошее из того, что может вам предложить жизнь. «Ваши пожелания — мои заботы!» — вот что Вселенная хочет сказать вам, Козероги, в конце года. Звезды подсказывают, что вы готовы к переменам. Готовы призвать в свою жизнь больше любви, больше радости, больше блаженства, больше процветания и больше добра. Так что доверьтесь Вселенной и верьте в наилучший исход.

Космический совет: откройтесь подаркам, которые может предложить жизнь.

♒ Водолей

Думайте о любви как о путешествии, а не пункте назначения. Вам необязательно делать все правильно с первого раза. Все мы совершаем ошибки, Водолеи. Единственное, что имеет значение — насколько вы честны с собой в собственных желаниях и готовности работать над отношениями. Не отвергайте свои эмоции в попытке все отрефлексировать. Вы заслуживаете того, чтобы ваши потребности были удовлетворены.

Космический совет: примите свои чувства во всей их полноте.

♊ Рыбы

Всякий гнев перестает существовать, когда вы признаете его бессмысленность. Обида, которую хранят в памяти и переживают снова и снова, может вырасти в черную дыру. Бойтесь старых обид, гоните их прочь, живите дальше — настоящим и будущим, а не прошлым. Пока не справитесь с камнем на сердце, никакое счастье не придет. Говорите о своих переживаниях, делитесь ими и ищите пути преодоления.

Космический совет: отпустите обиду и освободите в сердце место для радости.

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