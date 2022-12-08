Зимние радости не ограничиваются новогодним периодом. Три белых коня — декабрь, январь и февраль — принесут немало интересных событий.

Кому из знаков зодиака небесные светила сулят встретить свою вторую половинку, а кому — отправиться в путешествие и поменять работу, в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказала астролог Тиана Атлас.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на зиму 2022-2023 — общая характеристика для всех знаков зодиака

Декабрь станет настоящим испытанием для всех знаков зодиака, а причина тому — влияние целых двух ретроградных планет. В этот период лучше не начинать никаких новых дел, поскольку вероятность, что они «захотят» развиваться по плану, стремится к нулю.

«До середины января мы находимся под влиянием ретроградных планет — Марса и Меркурия. Этот период совершенно не подходит для регистрации брака, приобретения автомобиля или начала нового бизнеса», — считает астролог.

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Воинственная планета Марс, которая находится в ретроградном движении с 30 октября 2022 по 12 января 2023, замедлит начинания и обострит конфликты. Кроме того, ее влияние скажется на самочувствии, поэтому к концу года многие почувствуют упадок сил и энергии. Лучше всего этот время подойдет для того, чтобы довести до конца незавершенные дела, например, каких-то бизнес-проектов или выплаты долгов.

Планета Меркурий, отвечающая за передвижения, финансы и коммуникацию, уже четвертый раз в 2022-м окажется ретроградной. На этот раз ее воздействие активно проявится с 29 декабря 2022 по 18 январь 2023. В этот период нежелательно отправляться в долгие поездки, брать кредиты и заводить новые знакомства. Кроме того, нужно осторожнее обращаться с техникой и избегать аварийных ситуаций. Полезно избавиться от старых вещей, заняться ремонтом, восстановлением связей с давними друзьями или походом на давно запланированные обучающие курсы.

Если декабрь подходит для подведения итогов, то январь станет отличным месяцем для планирования дел на будущее. В целом знакам зодиака зимой захочется спокойствия и гармонии во всех сферах жизни. Этому благоприятствует Черный Водяной Кролик — символ 2023-го, который советует провести это время с семьей и друзьями.

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Февраль, напротив, станет месяцем активности. Тут уже можно проявлять больше инициативы, отправляться путешествовать, ходить на свидания и наращивать деловые связи. Особенно Кролик принесет удачу в сферах деятельности, связанных с коммуникацией и творчеством.

Овен — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Первые две декады декабря очень продуктивно проявятся для Овнов, а все из-за влияния планеты удачи Юпитер и энергии огненного знака Стрелец, преобладающего в этом месяце зимы. Но поскольку Марс — планета-покровитель Овнов Марс — движется ретроградно, расходовать свои силы лучше на выполнение задач, оставленных на потом. Кроме того, представителям этого знака зодиака следует избегать конфликтов, чтобы не оттолкнуть от себя близкого человека.

«С 21 декабря Юпитер войдет в знак Овен и подарит еще больше энергии, но до Нового года ее лучше направить на завершение дел. Январь даст пробуксовку и корректировку планов, а февраль — зеленый свет для любых начинаний», — пообещала астролог.

В январе Овнов по гороскопу ожидает трансформация ценностей. Уже с середины месяца следует заняться вопросами здоровья. Особенно надо обратить внимание на нервную систему. Чтобы не погрязнуть в работе, не пренебрегайте отдыхом и досугом в компании друзей. Тем не менее в этот период Овны будут наиболее работоспособны и смогут увеличить доходы.

Февраль сулит представителям огненной стихии успех в карьере. Окружающие станут более восприимчивы вашим идеям, что откроет заманчивые перспективы. Зато на личном фронте будет наблюдаться затишье.

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Телец — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Тельцам начало зимы предложит разобраться с финансовыми вопросами. Им предстоит делать покупки или погасить кредиты. Причем 20 числа появятся хорошие возможности для того, чтобы привести дела в порядок.

Январь поманит путешествиями. Причем необязательно в далекие края. Тут знаку зодиака следует аккуратно относиться к документам, не потерять паспорт и проверить наличие визы. Первый квартал 2023 года особенно удачен для укрепления отношения с партнером.

Наиболее выгодным в плане отношений для Тельцов окажется февраль. Это время, когда одинокие представители земной стихии смогут завязать интересные знакомства на каких-нибудь культурных мероприятиях.

«Февраль подарит Тельцам волшебный роман. Возможно, даже дружба перерастет в настоящие и нежные чувства», — обещает эксперт.

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Близнецы — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Декабрьская пора сулит легким на подъем Близнецам прилив романтики и волшебства. Зимой их ожидают всевозможные встречи, любовные письма и многочисленные звонки. На горизонте могут объявиться бывшие поклонники, а также появится возможность для путешествий.

«У Близнецов в декабре с партнерами разыграются итальянские страсти, а на работе вы получите хорошие бонусы к Новому году», — уверяет астролог.

Зато январский период покажется не самым простым в финансовом отношении. Данному знаку зодиака следует задуматься о дополнительных источниках дохода и грамотно распределять бюджет. В отношениях у семейных Близнецов по гороскопу все будет идти своим чередом, без каких-то изменений, а одинокие представители воздушной стихии имеют шансы повстречать интересного человека.

В феврале Близнецы рискуют сильно потратиться. Кролик советует остерегаться соблазнов. Кроме того, пришло время уделить внимание здоровью и эмоциональному состоянию. Медитация поможет избежать срывов.

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Рак — гороскоп на зиму 2022 — 2023



Дебют зимы Раки встретят в праздничном настроении. Представителям водной стихии захочется с нетерпением окунуться в новогоднюю суету: общаться, гулять, делать подарки. Некоторые трудности на работе могут вызвать волнение, однако все они успешно разрешатся.

В январе усердия Раков на работе не останутся незамеченными. Им следует ждать премии или даже повышения. Первой задачей станет удерживание позиций, однако в погоне за наградами данному знаку зодиака следует не упускать из ракурса внимания здоровье и не проявить расточительность. В личных же отношениях Ракам придется подстраиваться под график партнера.

Особенно благоприятным для одиноких Раков окажется февраль. В особенности шанс повстречать вторую половинку велик у женщин. Главное, проявлять больше инициативы в общении.

«Житейская мудрость принесет Ракам хорошее вознаграждение», — подчеркивает Атлас.

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Лев — гороскоп на зиму 2022 — 2023

В декабре финансовые дела Львов пойдут в гору. Особенно мощная поддержка от планеты большого счастья Юпитер ожидается по гороскопу 21 числа. В этот день возможны приятные сюрпризы как личного характера, так и в карьере. Вообще этот месяц принесет осознание ценности семейных уз. Одиноким представителям огненной стихии посчастливится встретить того самого человека, о котором мечтали. Главное — не поддаваться лени и выходить в люди.

В январе Кролик советует Львам в погоне за карьерными достижениями не вовлекаться в сомнительные авантюры и сделки, чтобы сберечь деловую репутацию. Кроме того, азарт в вопросах финансов в середине зимы может обернуться для данного знака зодиака провалом. Зато романтические отношения с партнером обещают перерасти на новый уровень.

Февраль подарит Львам прекрасное расположение духа. Это отличное время для ремонта дома и досуга в кругу близких родственников и друзей.

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Дева — гороскоп на зиму 2022 — 2023



В конце 2022 года Дев ожидают перемены в личной жизни. Одинокие представители земной стихии смогут завершить бесперспективные отношения и открыться новым впечатлениям, а семейные начнут получать искреннее удовольствие от обустройства домашнего очага и подготовки к празднику. Главное — бережнее обращаться с финансами и не допускать серьезных трат.

«Девам захочется больше времени проводить с семьей и детьми. А если детей нет, то как раз январь может принести известие о зачатии», — обещает астролог.

Январская зима — отличный период для того, чтобы монетизировать хобби. Особенно прибыльной окажется сфера деятельности, связанная с творчеством: рукоделием, написанием картин, музыки, выпечки или мыловарения. Это отличный момент для получения новых знаний. Во взаимоотношениях с партнером может появиться натянутость или непонимание, однако Кролик советует избегать ссор, чтобы не доводить до расставания.

В феврале Девам важно заняться здоровьем, а также проверить состояние близких людей и домашних питомцев.

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Весы — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Тягу к интеллектуальной деятельности в декабре ощутят Весы. Конец года благоприятен для изучения языков и сдачи экзаменов, потому что информация будет усваиваться легко. На работе ожидаются командировки, во время которых, кстати, можно повстречать свою любовь.

Финансовое благополучие Весам обещает январь. Здесь представители воздушного знака зодиака смогут реализовать амбициозные планы, а также отдохнуть на широкую ногу с любимым человеком. Кроме того, может встать вопрос о смене жилья.

«В январе Весов ожидает решение квартирного вопроса, который может быть связан с переездом», — пояснила астролог Атлас.

Февральский период также окутан атмосферой романтики. Кроме того, Весы могут найти себе творческое занятие по душе. Касательно работы, успех ожидает тех знаков зодиака, кто занят в сфере финансов и бухгалтерии. Последний месяц зимы отлично подойдет для открытия бизнеса или подбора сотрудников в свою команду.

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Скорпион — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Начало зимы откроет для Скорпионов период переосмысления своих отношений с людьми. В какой-то момент придет осознание, что некоторые контакты забирают слишком много энергии и не приносят радости. Наконец, придет решимость, чтобы оборвать тягостные связи. Кроме того, представителям водного знака зодиака придется рациональнее планировать траты и источники заработка на новый 2023 год.

Следующий месяц зимы, в особенности его вторая половина, принесет много радости от общения с партнером и коллегами на работе. Правда, физически и эмоционально Скорпионы будут измотаны. Им следует научиться расслабляться и уделять больше заботы здоровью.

Однако февраль пройдет не менее интенсивно. Главное, научиться находить баланс между временем в кругу семьи и работой.

«Скорпионы полностью погрузятся в карьерные вопросы. Но надо все-таки постараться не забывать о своих близких», — порекомендовала эксперт.

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Стрельцы — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Поскольку в декабре преобладает энергия Стрельца, этот знак зодиака сможет наиболее удачно реализовать все свои начинания. Особенно это касается финансовой сферы. В личной жизни зимой настанет период романтики, но возможны ситуации, когда предстоит выяснить отношения с партнером. Скорее всего, какие-то недомолвки и недовольства копились еще с осени. Их предстоит оставить в прошлом, чтобы двигаться дальше.

В январе Кролик советует представителям огненной стихии разнообразить досуг, включив в него творческие мероприятия. Например, можете усвоить навык игры на гитаре или записаться на парные танцы.

Окончание зимы интенсивно проявится в плане работы, поэтому следует принять все меры по укреплению иммунитета. Кроме того, одинокие Стрельцы смогут обрести личное счастье.

«Февраль — прекрасный период для знакомства», — уверяет астролог.

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Козерог — гороскоп на зиму 2022 — 2023

Декабрьско-январские недели благоприятны для Козерогов как в личной, так и профессиональной сферах. Помимо повышения зарплаты представителей данного знака зодиака и ожидают материальные сюрпризы, в том числе роскошные подарки на Новый год.

В разгар зимы больше всего захочется тепла и уюта, поэтому Козероги начнут чаще проводить время в кругу семьи. Могут появиться новые хобби.

В третьем месяце зимнего сезона большую роль станет играть информация. Кролик советует данному знаку зодиака записаться в библиотеку или пройти обучающие курсы по повышению квалификации. С точки зрения финансов все будет обстоять благополучно. Главное — не спустить сразу все деньги. Может случиться, что ваше состояние ухудшится, поэтому принимайте витамины и следите за режимом сна.

«Козерогам февраль подарит незабываемое путешествие и интересное обучение», — обещает Атлас.

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Водолей — гороскоп на зиму 2022 — 2023

В начале сезона Водолеи станут общительными. Захочется больше проводить время в компании друзей за играми в снежки или насыщенным обедом. Приподнятое настроение будет располагать к знакомствам и активной деятельности, поэтому неприятностей в любви и карьере не предвидится.

Зато в январе представители воздушной стихии захотят уединения где-нибудь в загородном доме. Чтобы восполнить запас энергии и интеллектуальный голод, Водолеи могут начать изучать иностранный язык или осваивать какую-то новую сферу деятельности. Отношения с партнером будто тоже захочется поставить на паузу. Появится желание сорваться и уехать куда-то далеко-далеко.

«У Водолеев будет желание сбежать от городской суеты на природу», — объяснила астролог.

Конец зимы — традиционно месяц этого знака зодиака. Дела на работе пойдут в гору, однако следует быть осторожнее в разговорах, чтобы не сболтнуть лишнего. Возможно, что какой-то недоброжелатель позавидует вам и захочет сорвать амбициозные планы. Несмотря на хорошую прибыль, в семье обстановка может накалиться. Чтобы не поддаваться плохому настроению, Водолеям следует вместе с партнером отправиться за покупками для обустройства дома и в целом быть помягче.

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Рыбы — гороскоп на зиму 2022 — 2023

В декабре творческие Рыбы смогут привлечь внимание к своей персоне благодаря своим оригинальным решениям сложных рабочих ситуаций. Причем начальство пожелает выразить свою благодарность в денежном эквиваленте.

«Рыбы смогут создать прекрасный творческий проект и получить подарки судьбы за работу. Вы заслужили эти награды», — подчеркнула Атлас.

Второй месяц зимы, напротив, заставит Рыб усомниться в себе. Трудности на работе смогут задеть их самолюбие и заставить сильнее ценить то, что есть. Придется научиться контролировать свои расходы. Зато в плане отношений все будет складываться гладко. Рыбы ощутят поддержку и понимание со стороны друзей, а также получат различные подарки и знаки внимания от поклонников.

Февраль-месяц снова принесет удачу в делах, однако придется обратить пристальное внимание на здоровье. Очень полезно расслабиться, сходить на массаж, занятия по йоге и медитации. Кролик советует провести этот период в обществе тех, кого вы любите и кем дорожите.

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