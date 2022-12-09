Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

Появляются первые заявления о том, что могло стать причиной масштабного пожара в ТЦ «Мега Химки».

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

В то же время, «Интерфакс» сообщает, что возможной причиной ЧП мог стать поджог. Агентство ссылается на источники в экстренных службах.

Напомним, взрыв огромной силы сотряс торговый комплекс «Мега Химки» в Подмосковье во время пожара на площади 17 тысяч квадратных метров.

По имеющейся информации, пожар начался примерно в шесть часов утра в помещении гипермаркета OBI в ТРЦ «Мега Химки».

По предварительным данным жертв нет.