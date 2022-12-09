В СКР назвали сварочные работы причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»

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В ходе последней проверки в торговом комплексе обнаружили несколько десятков нарушений пожарной безопасности.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Срочные новости из подмосковных Химок — в эти минуты пожарные пытаются потушить полыхающий гипермаркет «Мега». Гигантский факел и столб черного дыма видно за километры. Огонь охватил площадь 18 тысяч квадратных метров. Очевидцы сняли на видео целую серию взрывов — здание частично разрушено. Уже известно об одном погибшем. На месте работает корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

Уже известно, что в Следственном комитете России назвали сварочные работы причиной пожара. К сожалению, есть данные об одном погибшем - это охранник, которые не сумел выбраться из ТЦ.

По факту случившегося проводятся проверки. На месте продолжают работать спасатели.

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