Почти 50 нарушений пожарной безопасности выявлено в OBI в ходе последней проверки
| Происшествия 66
В эти минуты огромный ТЦ полыхает, от него уже почти ничего не осталось. В результате ЧП есть погибший.
Фото: Григорьев Максим / ТАСС
Почти 50 нарушений пожарной безопасности выявлено в OBI в ходе последней проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточнялось, что в последний раз проверку проводили в ноябре 2022 года.
В эти минуты огромный ТЦ полыхает, от него уже почти ничего не осталось. В результате ЧП есть погибший — охранник. На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места мощного пожара в ТЦ OBI в Химках.
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