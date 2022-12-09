Почти 50 нарушений пожарной безопасности выявлено в OBI в ходе последней проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточнялось, что в последний раз проверку проводили в ноябре 2022 года.

В эти минуты огромный ТЦ полыхает, от него уже почти ничего не осталось. В результате ЧП есть погибший — охранник. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места мощного пожара в ТЦ OBI в Химках.