Опубликовано видео мощного взрыва в торговом комплексе «Мега Химки»

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Игорь Рязов
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Площадь возгорания, по данным на текущий момент, составляет 17 тысяч квадратных метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мощный взрыв прогремел в торговом комплексе «Мега Химки» в Московской области во время пожара на площади 17 тысяч квадратных метров. 5-tv.ru публикует видео с моментом взрыва.

По данным прокуратуры Московской области, пожар начался примерно в шесть часов утра 9 декабря в помещении гипермаркета OBI, расположенного в торгово-развлекательном центре «Мега Химки».

По предварительной информации пострадавших нет. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. Для ликвидации огня сотрудники МЧС запросили авиацию.

ОБНОВЛЕНИЕ 07:25

По данным 5-tv.ru, на текущий момент площадь пожара в комплексе «Мега Химки» сократилась с 17 до семи тысяч квадратных метров. Площадь обрушения составила пять тысяч квадратных метров.

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