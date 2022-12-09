Пожар в ТЦ «Мега Химки»: полная хронология событий

По предварительным данным, виной всему стало неправильное проведение сварочных работ.

Итак, в подмосковных Химках пожар, практически, полностью уничтожил гигантский гипермаркет OBI. Сигнал о возгорании поступил рано утром и уже спустя час огнем были охвачено 18 тысяч квадратных метров. В здании взорвались газовые баллоны, банки с краской и аэрозоли.

Фасад буквально разорвало на части. Под обломками погиб сотрудник Торгового центра. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. На месте событий работает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, у него все подробности.

Искореженный металл, рухнувшие перекрытия и разлетевшийся мусор: огонь не тронул только яркую вывеску. Торговый центр сгорел дотла.

«Так сейчас выглядит здание магазина, в котором начался пожар. Стены рухнули. Крыша обрушилась. От здания ничего не осталось», — показал журналист.

Оглушающий грохот и серия повторяющихся взрывов, пламя вырывается из здания — это кадры с другого ракурса. Магазин разлетается на куски. Перепуганные местные жители не сразу поняли, что происходит.

«Очень быстро развивался, через пять минут уже была объята огнем вся крыша… Проснулся я в 7:00 утра от оповещательной сирены, чтобы эвакуироваться из здания», — заметил свидетель.

В торговом центре находились люди. По словам очевидцев, когда сработала сигнализация, сотрудников эвакуировали с противоположной стороны. По нашим данным, погиб один из охранников. На него рухнула металлическая конструкция.

«Мы работаем тут. В районе 06:00 шли в сторону дома. Один из сотрудников заметил легкий дымок. Потом — хлопок. Прибежали сюда, и здесь уже горит», — подчеркнул сотрудник компании.

Пожару практически сразу присвоили четвертый уровень сложности. Огонь стремительно уничтожал легковоспламеняющиеся и взрывоопасные банки с красками. Рядом с горящим зданием магазин с фейерверками которые могли детонировать в любой момент. В итоге площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров.

«Здание целиком охвачено огнем. Ближе подходить уже просто небезопасно. Там, на дальнем плане, несмотря на то что пожар уже локализован, видно открытое горение и языки пламени. Все окутано черным дымом», — пояснил Ольков.

Спасатели даже хотели задействовать авиацию. Но потом передумали. Пламя сдалось и сбавило обороты. Точную причину пожара установят следователи. Они уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительную причину возгорание назвали в МЧС.

«Это — неосторожное обращение и нарушение требований безопасности проведения сварочных работ», — отметил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полятыкин.

По некоторым данным всего лишь за четыре часа до пожара в здании проверяли системы оповещения. Возгорание могло начаться по вине сотрудников одной из обслуживающих компаний. Сообщают о двух очагах: на входе в торговый центр и в зоне разгрузки.

Лайф ночью горит красиво

В районе пожара зафиксирована повышенная концентрация фенола и стойкий запах гари. Рядом с торговым центром массив жилых домов, которые накрывает ядовитым дымом.

«Это магазин с повышенной пожарной нагрузкой, в котором продается дерево, банки с краской, ацетоны, растворители, также там продаются газовые баллоны. То, что потенциально опасные вещества находились в центре с массовым пребыванием людей в непосредственной близости от жилых домов, то это уже вопросы к нашему законодательству», — подчеркнул руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

Даже потушенный пожар наверняка вызовет финансовый шторм. По данным союза страховщиков ущерб может достигнуть 30 миллиардов рублей.