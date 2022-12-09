Маркл заподозрили в подражании покойной принцессе Диане: все ради Гарри?

В Британии целый скандал. Почему монаршая семья «не переваривает» влюбленную пару?

Британия обсуждает новый сериал — на экраны вышла документальная лента «Гарри и Меган». Как несложно догадаться, в центре внимания опять мятежная пара герцогов Сассекских, которые снова рассказывают, как им нелегко живется. Меган привычно плачет, Гарри стоически защищает супругу. Из интересного — разве что рассказ о первом свидании.

Что возмутило британцев, так это сравнение Меган Маркл с принцессой Дианой. В сериале принц Гарри говорит, что его супруга страдает от внимания папарацци так же, как и его мать. Бывшие сотрудники королевского дворца заявили, что подобные параллели — отвратительны.

Меган и Гарри никогда не сталкивались с таким преследованием со стороны репортеров, как принцесса Диана. Словом, нескончаемый поток жалоб принца и его супруги, кажется, порядком утомил британцев. А вышедший сериал уже назвали самым корыстным в истории. По слухам, Меган и Гарри заработают на нем не меньше 100 миллионов долларов.