Маркл заподозрили в подражании покойной принцессе Диане: все ради Гарри?

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Маркл заподозрили в подражании покойной принцессе Диане

Фото, видео: www.globallookpress.com / I-Images; 5-tv.ru

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В Британии целый скандал. Почему монаршая семья «не переваривает» влюбленную пару?

Британия обсуждает новый сериал — на экраны вышла документальная лента «Гарри и Меган». Как несложно догадаться, в центре внимания опять мятежная пара герцогов Сассекских, которые снова рассказывают, как им нелегко живется. Меган привычно плачет, Гарри стоически защищает супругу. Из интересного — разве что рассказ о первом свидании.

Что возмутило британцев, так это сравнение Меган Маркл с принцессой Дианой. В сериале принц Гарри говорит, что его супруга страдает от внимания папарацци так же, как и его мать. Бывшие сотрудники королевского дворца заявили, что подобные параллели — отвратительны.

Меган и Гарри никогда не сталкивались с таким преследованием со стороны репортеров, как принцесса Диана. Словом, нескончаемый поток жалоб принца и его супруги, кажется, порядком утомил британцев. А вышедший сериал уже назвали самым корыстным в истории. По слухам, Меган и Гарри заработают на нем не меньше 100 миллионов долларов.

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Маркл заподозрили в подражании покойной принцессе Диане: все ради Гарри?

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