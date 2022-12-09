Полеты во сне и наяву: чем опасны разговоры во сне, ночные кошмары и обжорство

Врач-сомнолог Павел Александров перечислил виды парасомнии — самых распространенных расстройств сна, при которых необходимо обратиться к врачу.

Ненормальное поведение во сне может беспокоить не только самого человека, но причинять дискомфорт его близким. Феномен лунатизма, ночных страхов и приступов обжорства до конца не изучены, как и другие изменения в поведении взрослых и детей. Заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-сомнолог клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров в беседе с 5-tv.ru перечислил виды парасомнии — самых распространенных расстройств сна, при которых необходимо обратиться к врачу.

«Парасомния — это расстройства, которые характеризуются необычной двигательной активностью или необычными ощущениями во время сна, а также состояний, связанных со сном», — определил врач-терапевт.

Насчитывается несколько видов парасомний, в их основе — взаимное наложение быстрой и медленной фаз сна. Тем не менее подавляющее их большинство, заверил врач, относится к доброкачественным, не представляющим угрозы для жизни и здоровья пациента. Риск возникает при их переходе в инсомнию или гиперсомнию — две крайности, когда человек почти лишается сна или спит слишком долго и постоянно находится в состоянии сонливости.

Сомнолог перечислил часто возникающие виды парасомнии.

Синдром сонного опьянения

«Поднять подняли, а разбудить забыли», — эта фраза наиболее четко характеризует этот недуг.

Этот синдром наблюдается у проснувшегося человека, который не предъявляет признаков пробудившегося человека. Спутанность сознания выражается в заторможенности и пространственной и временной дезориентации. Состояние может длиться от одной минуты до часа, но после пробуждения человек ничего не помнит.

Снохождение, сомнамбулизм, или лунатизм

Это состояние связано с фазой медленного сна, во время которой у человека наблюдается сложная двигательная активность, обычно хождение по ночам. «Лунатики» выполняют простые движения, сидя на кровати или встают и пытаются ходить, играть на музыкальных инструментах, норовят выйти на улицу. Такие бессознательные состояния достаточно травмоопасны.

Почему происходят такие снохождения, доподлинно не известно, однако внезапный лунатизм может наступить после эмоционального потрясения, причем оно может быть как негативного, так и позитивного характера.

Сноговорение

Сноговорение, когда человек ночью разговаривает — близкое к снохождению доброкачественное состояние. Разница в том, что ночная болтливость не ведет к телесным повреждениям.

В любом случае двигательные и речевые ночные активности — повод для обследования у сомнолога с неврологом.

Ночные страхи

Ночные страхи больше характерны для детей, их пик приходится от четырех до 12 лет, а у взрослых — на 30 лет. Проявляется тем, что ребенок внезапно просыпается и кричит, его глаза открыты, но «достучаться» до него невозможно.

Ночные кошмары

«На первый взгляд ночные кошмары довольно сложно отличить от ночных страхов, но это два разных доброкачественных состояния», — подчеркнул эксперт.

Медики могут выявить конкретный вид парасомнии исходя из того, насколько быстро восстанавливается сознание — при кошмарах моментально и пациенты помнят содержание сна, также известно, что ночные страхи происходят в фазу медленного сна, а кошмары — во время быстрой фазы.

Синдром ночной еды, или нарушения пищевого поведения

Этот вид парасомнии подразумевает неконтролируемое приемы еды и жидкости ночью, около 70-80% страдающих расстройством — женщины. Сходившие к холодильнику в темноте могут впоследствии и не вспомнить о напавшем на них приступе обжорства, которое чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта, отравлениями, ожирением и повышением уровня холестерина.

Если попытаться разбудить ночного обжору, ответная реакция может быть достаточно агрессивной. В любом случае, если у вас или ваших знакомых наблюдаются указанные симптомы, стоит обратиться к врачу.

Сонный паралич

«Паралич сна характеризуется тем, что человек в момент засыпания или пробуждения ощущает себя парализованным, не может пошевелиться. Это состояние длится от нескольких секунд до нескольких минут, и точно так же быстро проходит», — рассказал терапевт.

Неизменный спутник паралича — чувство страха или тревоги.

Синдром «взрывающейся головы»

Синдром «взрывающейся головы» — это ощущение, когда человеку при пробуждении или засыпании кажется, что что-то словно громко взрывается или резко ударяет «внутри головы».

Стресс или переутомление могут спровоцировать столь неприятный синдром.

Галлюцинации сна

Состояние галюцинации — это когда человек видит, ощущает или слышит что-то несуществующее, обычно наблюдают зрительные галлюцинации

Их делят на два типа — возникающее в момент засыпания гипнагогические галлюцинации и гипнопомпические — в момент пробуждения.

Сонный энурез

Ночное недержание, или непроизвольное мочеиспускание, — один из самых неприятных видов парасомнии и повод обратиться к специалисту.

Если перечисленные парасомнии не оказывают существенное влияние на качества жизни, то не стоит бить тревогу и бежать к врачу. Если отклонение во сне может нанести вред телу и психике человека, обращайтесь к медикам и психологам, совместные усилия которых устранят недуг.

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