Паралич, лунатизм и разговоры во сне: о чем говорят частые пробуждения среди ночи и чем они опасны

Самым распространенными видами нарушений сна являются бессонница и ее противоположность — гиперсомния. Также в современном мире нередко встречаются временные нарушения режима сна и бодрствования, которые вызваны изменениями часового пояса или рабочего графика. Однако, существуют и более «живописные» проблемы — они порой имеют странные, удивительные или даже пугающие проявления. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Нина Христинич.

Речь пойдет о парасомнии, которая проявляется либо при пробуждении после фазы быстрого сна, либо во время частичных пробуждений в фазе медленного сна. К видам недуга относятся лунатизм, сонный паралич, ночные кошмары и страхи, пробуждение со спутанным сознанием.

Лунатизм или сомнамбулизм

«Лунатизм представляет собой нарушение сна с передвижение во сне. В таком состоянии человек неспособен реагировать на окружающих, а после него ничего не помнит. Иногда лунатизм сопровождается бессвязной речью. Лунатизм чаще всего встречается в детском возрасте от восьми до двенадцати лет. Однако это может быть и у взрослого человека. Данное нарушение может передаваться по наследству», — поясняет эксперт.

У большинства людей проявления этого недуга исчезают к десяти годам, но у некоторых он сохраняется и во взрослом возрасте. Кстати, мнение, что будить лунатика, когда он ходит во сне, крайне опасно — не более чем миф. Утверждение, что, помешав сомнамбуле самостоятельно, можно спровоцировать сердечный приступ, кому или нарушить работу мозга, не имеет никаких медицинских обоснований. Разбудить лунатика можно, и это будет безопасно для его здоровья. Правда он может смутиться и некоторое время не понимать, что с ним в данный момент происходит.

«Единственная опасность лунатизма заключается в отсутствии реакции человека на окружающую среду, в результате чего он может упасть, врезаться в какой-либо предмет», — добавила Нина Христинич.

Сонный паралич

Как бы страшно ни звучало, явление это довольно безобидное. Сонный паралич проявляется полной или частичной потерей способности двигаться. Конечности при этом недуге в момент засыпания и пробуждения не шевелятся, как ни старайся. Эпизоды длятся недолго, и в течение нескольких минут обычно двигательная способность к человеку возвращается.

Название этого нарушения звучит довольно страшно, однако оно относительно безобидное. Такое нарушение сна может очень испугать человека — это состояние многие и довольно часто связывают с действием различных мистических сил. Прекратить эпизод сонного паралича может прикосновение или резкий звук.

«Причины сонного паралича не установлены, известно, однако, что он передается по наследству. Сонный паралич может случиться с человеком один раз в жизни, либо же может повторяться регулярно», — поясняет психолог.

Ночные кошмары

Ночными кошмарами называют яркие сны, вызывающие чувство беспокойства, страха или ужаса. Как правило, кошмар завершается резким пробуждением — выходом из фазы быстрого сна. Часто проснувшийся настолько напуган, что даже боится засыпать снова. Причиной кошмарных сновидений могут стать стресс, отрицательная реакция организма на медицинские препараты и последствия ряда заболеваний.

«Если вы мучаетесь кошмарами в течение продолжительного периода времени, или же они повторяются чаще одного раза в неделю, есть повод обратиться к врачу», — рекомендует Христинич.

Ночные страхи

По своему проявлению это нарушение сна похоже на ночной кошмар. Разница состоит в том, что происходят приступы ночных страхов в стадии глубокого сна. Человек внезапно вскакивает ночью с чувством глубокого ужаса, причем в этот момент он может еще не проснуться полностью. Как правило, он не реагирует на вопросы и на окружающую обстановку. Длится такой эпизод около пятнадцати минут, после чего человек снова засыпает. Утром он даже не вспомнит о ночном страхе.

«Опасность ночных страхов в том, что человек может совершать руками или ногами непроизвольные движения и травмировать своего партнера. Распространено это нарушение больше всего среди детей. В период с трех до пяти лет ночным страхам подвержены около 5% всех детей. Одновременно с ночными страхами у детей могут наблюдаться такие проявления, как хождение или беседы во сне», — рассказала психолог.

Ночные страхи, как и сомнамбулизм, могут иметь наследственный характер. У взрослых их могут спровоцировать такие факторы, как злоупотребление алкоголем, стресс, эмоциональное напряжение.

Пробуждение со спутанным сознанием

«Нарушение характеризуется внезапным пробуждением человека в первой половине ночи, в стадии глубокого сна. В этом состоянии человек не может ответить, если ему задавать вопросы, не реагирует на просьбы, становится очень медлительным, испытывает чрезмерную слабость. После подобных эпизодов у человека часто возникают проблемы с кратковременной памятью, и он не может на следующий день вспомнить, что делал в этот момент», — рассказала Христинич.

Сон во сне, ночные беседы

Многие хоть раз заводили непонятную беседу во сне или хотя бы проговаривали пару слов. Это безобидное нарушение происходит обычно в период перехода от сна к бодрствованию. Человек может произносить связные фразы или предложения, а может и просто бормотать что-то, не имеющее никакого смысла, издавать какие-то звуки. Наутро человек, скорее всего, ничего помнить не будет из сказанного ночью.

Нарушение ритмичных движений

Данное расстройство характерно для младенцев — детей в возрасте до одного года. Симптомы нарушения ритмичных движений проявляются чаще всего перед засыпанием. Ребенок может резко поднять голову или всю верхнюю часть тела, после чего с силой упасть на подушку. Могут наблюдаться также покачивания коленями, движения руками. По мнению Нины Христинич, беспокоиться о таком стоит только при сохранении проявлений в более старшем возрасте.

При этом, отмечает эксперт, любое из перечисленных нарушений сна может причинять беспокойство и пугать близких. Поэтому с ними стоит обратиться к специалисту — психологу или сомнологу.

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