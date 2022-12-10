Пожар разгорелся в усадьбе рядом с Пушкинским музеем
| Происшествия Эксклюзив 28
Площадь пожара пока составляет десять квадратных метров.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Пожар разгорелся в усадьбе, расположенной неподалеку от Пушкинского музея в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, горят перекрытия между этажами в доме на Малом Знаменском переулке. Площадь пожара составляет десять квадратных метров. Однако она может увеличиться.
На место пожара следуют сотрудники МЧС и экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Подробности выясняются.
Читайте также
-4° 761 мм рт. ст.
93%
93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
-0.19 65.84
0.16
Нашли ошибку?