Пожар разгорелся в усадьбе рядом с Пушкинским музеем

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Игорь Рязов
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Площадь пожара пока составляет десять квадратных метров.

Пожар разгорелся в усадьбе рядом с Пушкинским музеем

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Пожар разгорелся в усадьбе, расположенной неподалеку от Пушкинского музея в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, горят перекрытия между этажами в доме на Малом Знаменском переулке. Площадь пожара составляет десять квадратных метров. Однако она может увеличиться. 

На место пожара следуют сотрудники МЧС и экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Подробности выясняются.

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