Расстреляли: В США и Германии заканчиваются боеприпасы

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Иван Обухов
Иван Обухов 32

В США и Германии заканчиваются боеприпасы

Расстреляли: В США и Германии заканчиваются боеприпасы

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

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Две страны столкнулись с хроническим дефицитом боеприпасов.

Перед Вашингтоном и Берлином встала проблема дефицита боеприпасов, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По информации журналистов, США пытается решить эту проблему, прибегая к помощи новых полномочий для американского оборонного ведомства, которые предусмотрены новым законопроектом о нацобороне. Согласно документу, у Пентагона появится возможность заключать многолетние контракты на поставку боеприпасов.

Согласно планам, в следующем году планируется выделение 858 миллиардов долларов, в случае принятия этого документа, сумма даст возможность США увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм почти в три раза.

В ФРГ дефицит боеприпасов ощущается еще острее, передает издание. В финансовом выражении нехватка боеприпасов достигает отметки в почти 30 миллиардов евро.

Ситуацию усложнили новые законы в Швейцарии, которая всегда выступала в роли крупного поставщика боеприпасов в Германию. Но некоторое время назад законодательство этой страны усложнили и теперь Швейцария не будет поставлять свои боеприпасы, в случае если они найдут свое применение в вооруженном конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, что министру обороны ФРГ грозит отставка из-за нехватки снарядов и неоправданных расходов. 

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