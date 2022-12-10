Наряд весом 28 килограммов: жена Джигана второй раз выходит замуж

Около десяти лет назад пара отпраздновала свадьбу в узком семейном кругу, но мечта о пышном торжестве не давала покоя знаменитой модели.

Модель Оксана Самойлова показала один из своих свадебных нарядов, который весит 28 килограммов. Фотографии невесты с репетиции предстоящего торжества опубликовал Starhit.

Самойлова и рэпер Джиган поженились еще в 2012 году, но, как рассказывала девушка, денег на пышную свадьбу у них тогда не было. Модель долгие годы мечтала о торжестве с фотосессией невесты и роскошном платье, и вот уже совсем скоро желание звезды исполнится.

Невеста долго вынашивала идею о повторной свадьбе, и теперь анонсы мероприятия выглядят весьма интригующе. Известно, что Самойлова устраивала грандиозные праздники для детей или мужа, поэтому на церемонии звездной пары гостям точно будет на что посмотреть. Знаменитости арендовали особняк и подготовили танец.

Самойлова не торопится раскрывать все нюансы мероприятия, но вот своим нарядом перед подписчиками похвасталась. Известно, что вес расшитого камнями платья с длинным шлейфом составляет 13 килограммов, а невесомая, казалось бы, фата весит целых 15. Чтобы примерить образ супруге рэпера потребовались помощники.

«Мы сняли утро невесты. Оно будет невозможно красивым», -поделилась невеста с подписчиками.

Всего два года назад звездная семья была на грани распада. После рождения в 2018 году сына, исполнитель свернул с дорожки примерного отца. Джиган пристрастился к алкоголю и наркотикам, а Самойловой стало известно о ее изменах. Однако во имя детей звездная пара решила свои конфликты. Рэпер прошел курс реабилитации и сейчас ведет правильный образ жизни.

Всего Самойлова и Джиган воспитывают четырех наследников — сына Давида и троих дочек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джиган решил женится на Самойловой.