Джиган рассказал, почему женился на Оксане Самойловой: «Три дня было на решение»

Вот уже десять лет пара счастлива в браке — они пережили громкие скандалы, временные расставания и стали родителями четверых детей.

Рэпер Александр Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, не хотел жениться на Оксане Самойловой. Как вспоминает супруга исполнителя, ее брак тоже не интересовал, достаточно было просто жить вместе, да не тужить. Но все же свадьба состоялась 12 декабря 2012 года. Недавно звезды вспомнили, как приняли решение отправиться в ЗАГС.

В своем микроблоге Самойлова опубликовала видео, на котором «допрашивает» мужа. Джиган смущенно улыбается и признается — не хотелось упускать красивую дату 12.12.12, «три дня было на решение». Так и сделал возлюбленной предложение. Хотя и не считал, что официально узаконенные отношения чем-то лучше свободного партнерства любящих людей. И ему вторила согласная по всем пунктам жена.

«Короче, мы не хотели жениться, но была последняя крутая дата в этом столетии», — подытожила Самойлова.

Пара селебрити вместе и по сей день. В завершении видео они трогательно и забавно целовались и нежно обнимались. Как известно, в их браке на свет появились четверо детей — три девочки и мальчик, младшенький. Однако его долгожданное рождение было сопряжено со скандалом. Празднование рэпера затянулось и вылилось в загул, употребление запрещенных веществ и череду измен.

Узнавшая о неверности мужа Оксана Самойлова грозилась разводом, делилась с поклонниками переживаниями, но так и не подала заявление. Супруг прошел реабилитацию, а она приняла решение сохранить брак ради наследников. Многие осудили Оксану за якобы опрометчивый шаг, другие пели оды женскому смирению и любящему сердцу. Так или иначе сегодня пара демонстрирует привычную идиллию в атмосфере роскоши — публике снова все нравится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлись Самойловой и Джигану костюмы для Хэллоуина.

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