Три человека погибли в смертельном ДТП под Оренбургом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 36

Трагедия произошла на 628-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Три человека погибли в смертельном ДТП под Оренбургом

Фото: пресс-служба МВД РФ

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Три человека погибли в смертельном ДТП под Оренбургом. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МВД РФ по региону.

Трагедия произошла на 628-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Там столкнулись два легковых автомобиля. После дорожного происшествия от машин почти ничего не осталось: груды искореженного металла, без передних частей.

Детали случившегося уточняются. Кто именно был виновником аварии — пока неясно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о десяти пострадавших в результате аварии с автобусом и фурой.

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