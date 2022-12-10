Новые подробности состояния госпитализированного композитора Артемьева

Госпитализированный несколькими днями ранее композитор Эдуард Артемьев медленно, но верно идет на поправку. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам музыкант, для которого уже не представляет сложности общаться с журналистами.

«Лучше себя чувствую», — признался корреспондентам Артемьев.

По данным источника 5-tv.ru, у госпитализированного Эдуарда Артемьева обнаружили коронавирус. Попал в больницу он вскоре после того, как большим концертом в больнице отметил юбилей. Известному артисту исполнилось 85 лет.

Также у Артемьева, по данным источника, диагностировали порок сердца. Вместе с двусторонней пневмонией у музыканта развивалась сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдуард Артемьев отпраздновал свое 85-летие в Кремлевском дворце.