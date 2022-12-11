Культуру отменить невозможно: «Щелкунчик» и «Борис Годунов» захватили Европу

Ни на громкие заявления, ни на протестные акции люди не обращают внимания.

Предновогодние недели, а применительно к западному миру — предрождественские — показали, что пока без русских в плане культуры никуда. Нет речь идет не про наших эстрадных певцов, которые скитаются по русскоязычным анклавам Старого, Нового Света и Израиля, а про настоящую культуру. На всех балетных площадках обязательно ставят «Щелкунчика», в крайнем случае «Лебединое Озеро». Оба произведения написаны Чайковским.

Настоящим культурным прорывом стал «Борис Годунов», итальянский театр La Scala оперой Мусоргского открыл новый сезон. На премьеру пришли президент Италии, глава кабмина, глава Еврокомиссии. Критики признали «абсолютный успех» постановки. Вы только представьте картину — 2022 год, Европа, мировой центр оперной культуры, декорации Кремля, русский хор.

Финальные овации длились почти 20 минут. Возможно, дело в желании театров сделать кассу — русская классика гарантирует аншлаг, Тогда по логике упомянутой выше Лаймы Вайкуле — мы содержим Евросоюз и Америку. Но хочется верить, что дело все-таки в понимании того, что русская культура является неотъемлемой частью культуры мировой. Репортаж Игоря Уланова.

Русская Катюша в Париже звучит чаще, чем француз Азнавур. Никакой политики, просто русская мелодия задевает струны французской души. В Парижской консерватории со столетней историей прямо сейчас собирают целый балалаечный оркестр. Русскую культуру в Европе запрещали как могли: гастроли Большого театра отменили, Гергиева из Мюнхенского оркестра уволили.

«Был момент явной отмены русской культуры. Например, театры Великобритании отменили все спектакли во время гастролей русского балета», — поделился искусствовед Чарльз Стюарт.

В польских филармониях запрещали Чайковского и Шостаковича, в Италии даже лекции про Достоевского. Но в основном политики, украинские беженцы да журналисты. Люди культурные сразу назвали эти попытки своими именами.

«Если русский певец или дирижер не может приехать в Италию. Это фашизм», — уверен арт-критик Витторио Згарби.

И вот спустя полгода попыток в знаменитой La Scala дают громогласный ответ всем поборникам культуры отмены… — на чистом русском языке.

На Бориса Годунова Мусоргского, где солирует Ильдар Абдразаков, вместе с ним на сцене Анна Денисова, Дмитрий Головнин и не только билетов не достать было за долго до премьеры. И это несмотря на стоимость до трех тысяч евро… В эксклюзивном интервью лучший бас планеты поделился — он же и предложил поставить русского Годунова в Миланской опере — идею приняли сразу и на ура.

«Я никогда в этом театре не исполнял оперу на русском языке. И это был мой дебют именно в исполнении партии Бориса Годунова на русском языке. моя мечта сбылась», — отметил заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

Генконсул Украины в Милане правда, требовал отменить Мусоргского, запретить Годунова. Но кто его послушает…

«Отменить такой проект невозможно, да и зачем нам это делать? Это величайший шедевр в истории искусства», — уверен генеральный директор театра La Scala Доминик Мейер.

Не помогли генконсулу и протестующие: в день премьеры у стен театра кто-то митинговал против оперы, кто-то против итальянского правительства, а кто-то за природу. От страны зеленых, кстати единственный ущерб — облили краской фасад… На красочную акцию никто не обратил внимания, все взоры в Милане были устремлены на сцену: трансляцию оперы показывали на городских экранах.

Русских артистов стоя приветствуют президент и премьер министр Италии, и глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 20 минут не стихали овации.

В Венской опере раскуплены все билеты на «Спящую красавицу». При этом на родных для австрийцев Моцарта и Штрауса свободных мест — море.

«Не получится отменить потому что, русская база культурная она в любом театре, база. В Америке „Щелкунчик“ — это 70% вообще всего балета продаж», — рассказал артист балета, директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин.

Без «Щелкунчика» в Европе вообще рождество не наступает. Билеты на спектакль Щелкунчик давно распроданы, вплоть до середины января 2023 года. Для тех же, кому билетов не хватило. Этот театр, например, устраивают экскурсии в стиле «Щелкунчик», на которых рассказывают об истории создания шедевра и о жизни и творчестве его авторов.

В репертуаре Берлинской государственной оперы — «Лебединое озеро. И тоже билетов не достать. Отказаться от русской школы– все равно, что вычеркнуть всю классику, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе.

«Даже одна из самых великих площадок мира Карнеги Холл открывалась Чайковским. Не просто так же. Значит, американцы прекрасно понимали, что самый великий композитор — это Чайковский. Это величайшее явление в мировом искусстве. Я, например, безумно счастлив что всю свою жизнь именуюсь русским артистом, и очень верно этому служу, очень горжусь этим», — народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе.

«Они понимают, что они остаются вообще без того, что называется классическим балетом. У нас гигантская, самобытная культура, потрясающая, ни на что не похожая, именно поэтому Запад и тоскует», — народная артистка РФ Илзе Лиепа.

В самом центре Лондона — недалеко от Букингемского дворца — на любой вкус русская литература. Федор Михайлович популярней Джейн Остин и Чарльза Диккенса. Продажи выросли в четыре раза.

А французы настолько прониклись творчеством классика, что комиксы издают по мотивам «Преступления и наказания». Художник Бастьен Лукья старался, как можно точнее передать атмосферу Петербурга. ЗК. Потянулись заметнее в последние полгода и на классику русского кино — в Лондоне — ретроспектива фильмов Андрея Тарковского.

Совершенно неожиданно еще и русская эстетика ворвалась в европейскую моду.

DIOR ошарашил публику рождественской коллекцией — кружево, узоры в эстетике гжель. Да еще и красавицы то ли в валенках, то ли в кирзовых сапогах водят хоровод вокруг заснеженных березок. Что может быть более русским.

Французский модный дом в соцсетях закидали гневными постами. Ценители прекрасного — завалили бренд заказами.

Те, кто хотел отменить русскую культуру действовали по плану, но это же это конъюнктурщики, политики, маркетологи — те, кто какого отношения к культуре не имеют», — отметил искусствовед, основатель галереи современного искусства Бертран Шоллер.

В стенах той самой консерватории, где Шаляпин петь учил, а Глазунов — музыку писать, директор нам признается под давлением узкой, но громкой группы лиц, в основном украинской наружности из названия Парижской консерватории имени Рахманинова все-таки убрали слово «русская», а фамилию оставили.

«В России очень сильная, требовательная школа — работа на результат. Русская музыкальная школа — это пример для всего мира. И русская культура очень притягательна — когда вы слушаете Рахманинова или Скрябина — это та самая магия. Русская культура очень сильная. И ее просто не получится запретить или отменить», — уверена директор Парижской консерватории имени Сергея Рахманинова Арно Фриле.

«Если говорить об отмене русской культуры и о музыке. Я считаю, что дураки люди, циники, они отрицают, они же себя обделили в любви, в участии в судьбе других людей, они просто себя сделали бедными», — считает народный артист СССР Юрий Башмет.

Чайковский и Пушкин, Достоевский и Стравинский. Без русской классики просвещенная Европа и полугода не продержалась. В битве добра с культурой отмены — наметился явный победитель.