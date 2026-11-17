«След» покоряет молодую аудиторию. Теперь на съемочной площадке легендарного сериала появляются и популярные блогеры. Настя Манастя настолько увлеклась проектом и так сильно в своих роликах просилась на площадку, что ей дадут небольшую роль в эпизоде. А пока показали легендарные павильоны ФЭС. В кадре оказался и корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Переговорная, лаборатория, морг — локации, узнаваемые с первых секунд.

Анастасия Ляшенко — блогер. Опубликовала ролик, в котором призналась, что с детства следит за расследованиями ФЭС и даже готова сыграть в сериале. Кого угодно.

«Я суперфанатка сериала „След“. Я думаю, ну, раз канал один, значит, я сейчас у них спрошу: „А можно я в „Следе“ хотя бы трупика сыграю?“» — сказала Настя Манастя.

Видео собрало сотни тысяч просмотров, а Настю пригласили на съемочную площадку исполнить давнюю мечту.

Первые шаги в криминалистике под присмотром настоящих экспертов. Ольга Зейгер знакомит гостью с лабораторией ФЭС.

— Кем вы видите Анастасию?

«Мне кажется, что какая-то коллега по лаборатории вполне себе», — сказала актриса Ольга Зейгер.

Перемещаемся в соседний павильон. Главное — не мешать съемкам: расследования здесь идут практически без остановки.

В другом павильоне объявили мотор, поэтому здесь допрос приходится проводить шепотом. Давайте что-то узнаем у Анастасии.

«Где вы были вчера вечером в районе девяти?» — шепотом спросила Ольга.

«Я в это время принимала телефонные звонки», — тихо ответила Анастасия.

В перерыве встречаемся с Галиной Рогозиной — героиней Ольги Копосовой.

— Кого бы она могла сыграть в сериале в целом?

«Да кого угодно: свидетеля, убийцу и убиенную, кого угодно. У нас уже актеры снимались по 10–15 раз каждый. „Я там был убийцей, был там, это, а теперь я у вас труп“. Я говорю: „Ну, дослужились“», — ответила актриса Ольга Копосова.

— Это можно считать повышением?

«Да, у нас шутливо это повышение», — прокомментировала актриса.

От экскурсии переходим к практике. Насте предлагают попробовать себя в роли актрисы. Халат, лаборатория — кажется, она уже своя в ФЭС.

Пока еще не звезда «Следа», зато впечатлений хватит надолго. За все время в эфир вышло больше 2700 эпизодов. Похоже, поклонники не собираются отпускать любимый сериал.

«Я не верю, если честно, что я здесь», — поделилась эмоциями Настя.

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