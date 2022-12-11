«Королеву драмы» Меган Маркл не хотят видеть на коронации Карла III

После документального сериала о своей жизни пара оказалась в эпицентре скандала.

Британские политики попросили принца Гарри и Меган Маркл не присутствовать на коронации Карла из-за скандального документального сериала. Об этом пишет Daily Mail.

Опрос также показал, что почти половина британцев считают, что Гарри и Меган должны лишить королевских титулов, а 42% отметили, что Гарри больше не должен быть в очереди на престолонаследие.

«Если им так не нравится королевская семья, зачем им присутствовать на коронации?» — возмутился бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит.

Политики считают, что пара зарабатывает деньги, продавая свою семью, и люди «будут иметь полное право на освистывание, если пара появится».

«Я надеюсь, что они не придут, потому что я хочу, чтобы король и королева были в центре внимания. Меня беспокоит, что, если они придут, камеры могут потратить на них время. Они должны держаться за руки в Голливуде», — высказалась историк леди Антония Фрейзер.

Сразу после выхода в свет первых серий документального сериала о Гарри и Меган все внимание было приковано к реакции королевской семьи. Но, отмахнувшись от журналистов, Карл III проследовал по своим монаршим делам в общественный центр, а потом и в церковь. Оставив за ее порогом историю младшего сына. Которая теперь лишь часть американского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл разоблачили самих себя в новом фильме.