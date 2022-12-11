Момент нападения на шоумена Барецкого в центре Петербурга попал на видео

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 395

Мужчины попросили у Стаса Барецкого сделать совместную фотографию, но остались недовольны ответом.

Фото, видео: Коротаев Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось видео драки с участием шоумена Стаса Барецкого в центре Санкт-Петербурга. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как компания мужчин поджидает Барецкого и просит его сфотографироваться.

Спустя пару минут разговор перешел в драку. Сначала удар обидчику нанес товарищ Барецкого и шоумен заступился. Барецкого повалили на землю и начали избивать ногами. В драке участвовала не вся компания мужчин — несколько дебоширов отошли на пару шагов в сторону, изображая абсолютную непричастность к публичному конфликту.

Как сообщил представитель шоумена, после избиения Стас Барецкий лишился телефона и 120 тысяч рублей. Пострадавшего госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга. На данный момент он находится в больнице.

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту драки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье ограбили художницу Галину Быстрицкую.

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