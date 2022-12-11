Как не поправиться после новогодних праздников: советы диетолога

Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 5

Диетолог Калиш: сухие вина помогут сохранить фигуру в Новый год

Как не поправиться после новогодних праздников: советы диетолога

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Диетолог Любовь Кулиш поделилась с читателями 5-tv.ru хитростями, которые помогут сохранить фигуру и не переесть за новогодним столом.

Новый Год — это всегда сытные застолья и обилие алкоголя и не самых полезных блюд. Однако способ сохранить фигуру есть — диетолог Любовь Калиш рассказала 5-tv.ru о том, как отметить торжественное событие и не прибавить в весе.

Прежде всего диетолог обращает внимание на алкоголь. Калиш рекомендует: отдайте предпочтение сухим винам и выпивайте по стакану воды на каждый бокал. Таким образом, вы избежите не только обезвоживания, но и тяжелого подъема на следующий день.

Также специалист советует ответственно относиться к употреблению белковой пищи — смешивать такие продукты не стоит. За новогодним столом кушайте, например, только рыбу или только сыры. По словам диетолога, это гарантирует вам «легкость вместо тяжести». Кроме того, старайтесь употреблять побольше зелени — это поможет усвоению пищи и избавит вас от неприятных ощущений.

Любовь Калиш назвала и несколько блюд, которые не только станут главным украшением праздничного меню, но и не навредят фигуре. Так, эксперт советует угощать гостей фруктовым салатом, печеной грушей с сыром рикоттой и орехами, салатом из пекинской капусты с огурцом и кедровыми орешками и брускеттами из цельнозернового хлеба.

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