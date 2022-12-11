Представитель Барецкого рассказал о состоянии шоумена после избиения

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 4 242

Представитель Барецкого Горожанкин назвал драку с участием шоумена спланированной акцией

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Скандально известный шоумен попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Представитель Стаса Барецкого рассказал о драке с участием шоумена, произошедшую в Санкт-Петербурге. Подробностями произошедшего Вадим Горожанкин поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«В настоящее время он находится в больнице. Уже подано заявление в полицию. Врачи диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, а также сотрясение мозга. Самочувствие его тяжелое: очень болит голова, сложно сосредоточиться», — рассказал PR-директор.

Кроме того, представитель пострадавшего шоумена отметил, что инцидент был похож не на спонтанный конфликт, а на спланированную акцию.

«С его слов, нападавших было около пяти человек, и это было похоже на спланированную акцию. Они к нему целенаправленно подошли и сразу начали провоцировать на драку», — объяснил Вадим Горожанкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента нападения на Стаса Барецкого в Санкт-Петербурге.

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