«Не такая крупная шишка»: Барецкий назвал причину драки в центре Петербурга

По словам шоумена, «западню» с избиением могли подстроить его конкуренты по бизнесу.

Шоумен Стас Барецкий в комментарии 5-tv.ru поделился подробностями драки с его участием, произошедшей в Санкт-Петербурге. По словам мужчины, пятеро неизвестных специально поджидали его у бара и избили, чтобы «напугать». Причина, по мнению пострадавшего, — конкуренция в ритуальном бизнесе.

Барецкий вместе с друзьями отдыхал в заведении. Компания находилась в отдельном зале и ни с кем не вступала в разговор или конфликт. По словам шоумена, он вышел из заведения вместе со своим телохранителем и сразу столкнулся с группой мужчин. Они накинулись на него, повалили на землю и начали жестоко бить по голове ногами.

«Напали, прям налетели на меня. Со мной был охранник, вот мы вдвоем и отмахивались. Но там целенаправленно было, это не случайная тема. Я конечно не такая крупная шишка, но все же известный в этом мире человек», — поделился Стас Барецкий.

В процессе драки из карманов куртки украли около 120 тысяч рублей и мобильный телефон. Водитель автомобиля стал свидетелем произошедшего и отвез избитого Барецкого в больницу. Там медики диагностировали у шоумена сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

«Я вставал, поднимался, они меня били, я опять падал. Водитель посадил нас в машину и возил, даже денег не взял. И потом он пошел по делу свидетелем, дал показания», — рассказал Стас Барецкий.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента нападения на Стаса Барецкого в Санкт-Петербурге.