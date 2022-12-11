«Не такая крупная шишка»: Барецкий назвал причину драки в центре Петербурга

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 5 344

Барецкий заявил, что его избиение подстроили конкуренты по ритуальному бизнесу

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам шоумена, «западню» с избиением могли подстроить его конкуренты по бизнесу.

Шоумен Стас Барецкий в комментарии 5-tv.ru поделился подробностями драки с его участием, произошедшей в Санкт-Петербурге. По словам мужчины, пятеро неизвестных специально поджидали его у бара и избили, чтобы «напугать». Причина, по мнению пострадавшего, — конкуренция в ритуальном бизнесе.

Барецкий вместе с друзьями отдыхал в заведении. Компания находилась в отдельном зале и ни с кем не вступала в разговор или конфликт. По словам шоумена, он вышел из заведения вместе со своим телохранителем и сразу столкнулся с группой мужчин. Они накинулись на него, повалили на землю и начали жестоко бить по голове ногами.

«Напали, прям налетели на меня. Со мной был охранник, вот мы вдвоем и отмахивались. Но там целенаправленно было, это не случайная тема. Я конечно не такая крупная шишка, но все же известный в этом мире человек», — поделился Стас Барецкий.

В процессе драки из карманов куртки украли около 120 тысяч рублей и мобильный телефон. Водитель автомобиля стал свидетелем произошедшего и отвез избитого Барецкого в больницу. Там медики диагностировали у шоумена сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

«Я вставал, поднимался, они меня били, я опять падал. Водитель посадил нас в машину и возил, даже денег не взял. И потом он пошел по делу свидетелем, дал показания», — рассказал Стас Барецкий.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента нападения на Стаса Барецкого в Санкт-Петербурге.

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