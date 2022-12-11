Костенко раскрыла, какие болезни перенесла во время трех беременностей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47

Жена Тарасова Костенко призналась, что во время беременности болела ОРВИ

Костенко раскрыла, какие болезни перенесла во время трех беременностей

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Костенко подарила знаменитому футболисту трех наследников, однако без осложнений не обошлось.

Модель Анастасия Костенко раскрыла, какие болезни перенесла во время беременности. По ее словам, различные недуги преследовали ее на протяжении всех трех сроков. Своей «историей болезни» она поделилась с подписчиками в личном блоге.

«Все три раза подхватывала ОРВИ. Промывала нос солевым раствором <…> Ингаляции назначали. Как-то был даже отит», — прокомментировала 28-летняя девушка и пожелала будущим мамам быть внимательными к своему здоровью.

Костенко раскрыла, какие болезни перенесла во время беременностиКостенко раскрыла, какие болезни перенесла во время беременности. Фото: Instagram* / kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова за четыре года семейной жизни подарила ему троих детей — дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. Супруга спортсмена мечтала о большой семье, однако в ближайшее время отказалась поднимать тему пополнений в семье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко выступила в Госдуме с докладом о семейных ценностях после того, как увела мужа Тарасова у певицы Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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