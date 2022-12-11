Не только зерновая сделка: о чем Путин говорил с Эрдоганом по телефону

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Эрдоганом

Не только зерновая сделка: о чем Путин говорил с Эрдоганом по телефону

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Главы государств обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ряд региональных вопросов.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента, а также в пресс-службе Кремля.

Известно, что лидеры стран обсудили отношения между Турцией и Россией, в первую очередь в сфере энергетики, а также региональные вопросы, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.

В ходе общения Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям было поставлено свыше 13 миллионов тонн зерна нуждающимся странам. Теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора, подчеркнул турецкий лидер. Также он выразил надежду на скорейшее окончание кризиса на Украине.

В Кремле подтвердили информацию о прошедших переговорах и сообщили о подготовке соответствующего официального заявления.

На днях Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Турция планирует попросить у России огромную скидку на газ — свыше 25%. При этом турецкая сторона хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

По оценке аналитиков агентства, подобная сделка может укрепить положение турецкой валюты и помочь стране избежать повышения цен на энергоносители. Это, в свою очередь, может благоприятно отразиться на позициях Эрдогана перед очередными выборами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли Реджеп Эрдоган возродить Османскую империю в эпоху кризиса.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Последние новости

18:35
Отсутствие независимости приведет Польшу к разделу другими государствами
18:18
«Свиной грипп» наступает: репортаж из «красной зоны»
17:58
«Надо быть в форме»: Королева экстренно худеет к возвращению Тарзана с гастролей
17:39
Не только зерновая сделка: о чем Путин говорил с Эрдоганом по телефону
17:30
«Дороже, чем все букеты»: Волочкова рассказала о самом трогательном подарке
17:21
Песков: игнорирование Минских соглашений стало предтечей спецоперации

Сейчас читают

«Не такая крупная шишка»: Барецкий назвал причину драки в центре Петербурга
Инфантильность и равнодушие общества: почему матери бросают детей на верную смерть
«Дороже, чем все букеты»: Волочкова рассказала о самом трогательном подарке
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023