Не только зерновая сделка: о чем Путин говорил с Эрдоганом по телефону

Главы государств обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ряд региональных вопросов.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента, а также в пресс-службе Кремля.

Известно, что лидеры стран обсудили отношения между Турцией и Россией, в первую очередь в сфере энергетики, а также региональные вопросы, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.

В ходе общения Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям было поставлено свыше 13 миллионов тонн зерна нуждающимся странам. Теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора, подчеркнул турецкий лидер. Также он выразил надежду на скорейшее окончание кризиса на Украине.

В Кремле подтвердили информацию о прошедших переговорах и сообщили о подготовке соответствующего официального заявления.

На днях Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Турция планирует попросить у России огромную скидку на газ — свыше 25%. При этом турецкая сторона хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

По оценке аналитиков агентства, подобная сделка может укрепить положение турецкой валюты и помочь стране избежать повышения цен на энергоносители. Это, в свою очередь, может благоприятно отразиться на позициях Эрдогана перед очередными выборами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли Реджеп Эрдоган возродить Османскую империю в эпоху кризиса.