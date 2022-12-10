Сулейман Великолепный XXI века: сможет ли Эрдоган возродить Османскую империю в эпоху кризиса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 963

Политолог Мезюхо заявил, что Эрдогану не удастся возродить Османскую империю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Президент Турции мечтает войти в историю, как «собиратель земель» турецкого государства.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган явно пытается позиционировать себя, как Сулейман Великолепный (султан из династии Османов, правивший в XVI веке — Прим. ред.), и мечтает войти в историю как «собиратель земель» Турции. Однако этот его замысел вряд ли осуществим, заявил политолог Иван Мезюхо в комментарии 5-tv.ru.

По его словам, несмотря на нынешнюю республиканскую форму турецкой государственности, Эрдоган с точки зрения геополитики мыслит временами Османской империи и стремится к воссозданию Турции в ее границах.

«Эрдоган позиционируется как Сулейман Великолепный XXI века. То есть он пытается оставить след в истории и запомниться консолидирующим политиком современной турецкой истории. Но я думаю, что возродить Османскую империю ему никто не даст: ни Россия, ни Запад, ни другие серьезные региональные игроки», — заявил Мезюхо.

В ноябре Анкара начала проведение воздушной операции в Сирии. При этом Эрдоган заявил, что Турция вправе самостоятельно решать проблемы на севере Сирии и в Ираке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь и меч» после саммита G20

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