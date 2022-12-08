Турция хочет обсудить с Россией огромную скидку на газ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 45

Эрдоган планирует попросить у России скидку на газ

Турция хочет обсудить с Россией огромную скидку на газ

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Турецкая сторона хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

Турция планирует договориться о скидке в более чем 25% на газ с российской делегацией, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации источника в издании, турецкая сторона хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

Оказалось, что подобная сделка вполне может укрепить положение турецкой валюты, а также помочь стране избежать повышения цен на энергоносители. Более того, журналисты считают, что такая ситуация может хорошо отразиться на выборах и помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, мощности российских газопроводов в Турцию создали благоприятную обстановку для разработки в стране нового газового хаба без строительства новых ниток. Российский газ поступает в Турцию по «Голубому потоку» и одной нитке «Турецкого потока». В этом году импорт несколько снизился: загрузка мощностей в «Турецком потоке» составила 80%, а на «Голубом потоке» — 70%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Турции может заработать газовый хаб без строительства новых газопроводов.

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