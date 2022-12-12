Дочь певицы Веры Брежневой обратилась к молодой жене отца-бизнесмена

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 61

Дочь Веры Брежневой поздравила с днем рождения молодую жену отца Михаила Кипермана

Дочь певицы Веры Брежневой обратилась к молодой жене отца-бизнесмена

Фото: Instagram* / ververa

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Наследница бизнесмена назвала его новую избранницу мамой.

Дочь Веры Брежневой от брака певицы с бизнесменом Михаилом Киперманом Сара трогательно поздравила с днем рождения Алену Гайваненко — молодую жену отца. 31-летняя блондинка — бывшая модель, а ныне дизайнер ювелирных украшений и многодетная мама. Судя по всему, она стала хорошим другом и наследнице предпринимателя от прошлых отношений. Сара Киперман опубликовала совместное фото с мачехой и душевное поздравление.

«Творец, мама, красавица! С днем рождения!» — написала девочка под снимком.

васвввввввмасмАлена Гайваненко и Сара Киперман. Фото: Instagram* / sswlvix

Алена Гайваненко замужем за Михаилом Киперманом восемь лет. Она подарила ему троих детей. У бизнесмена также есть две дочери от первого брака. Вместе с Сарой от Веры Брежневой у предпринимателя уже шестеро наследников. Регулярно супруга пишет нежные признания Киперману в соцсетях. Называет его другом, самым лучшим в мире отцом и заботливым мужем, своей гордостью.

Брежнева тоже трижды шла под венец. От первого мужа Виталия Войченко у нее есть взрослая дочь Соня. Развод с Киперманом состоялся в 2012 году. По слухам, бизнесмен страшно ревновал певицу к ее продюсеру Константину Меладзе. Так или иначе, в 2015-м коллеги стали супругами. Тайная свадьба состоялась в Италии в кругу самых близких. В этом браке нет совместных детей.

В связи с ситуацией на Украине Вера Брежнева покинула Россию. Первое время работала волонтером в Польше, отправляла на родину гуманитарные грузы, после перебралась в свой дом в Италии. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему соотечественники не оценили патриотизм певицы и как из-за своих неоднозначных решений она потеряла связь и с Москвой, и с Киевом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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