Врач рассказал, как справиться с хронической усталостью

Нередко причиной вечного недосыпа и слабости становятся не перегрузки, а проблемы с микрофлорой кишечника.

Физическая активность, регулярное употребление кисломолочных продуктов с коротким сроком годности и витаминизация — основные рекомендации по борьбе с хронической усталостью от диетолога Михаила Гинзбурга. Врач рассказал о главных причинах высокой утомляемости и способах устранить это состояние в своем блоге на платформе «Дзен». По словам доктора, движение необходимо человеку, как и пища. Гиподинамия провоцирует депрессию, нервозность, тревожность, а не только рост объемов талии и бедер.

По словам Гинзбурга, хроническая усталость может на деле оказаться одним из симптомов ряда болезней. Поэтому при первых ее признаках стоит обратиться к специалисту и пройти обследование. В первую очередь нужно сдать общий анализ крови и провести диагностику щитовидной железы. В рацион врач посоветовал добавить витамины группы В и полезные микроэлементы — цинк, железо, йод, медь и аскорбиновую кислоту. Плохая микрофлора кишечника также приводит в некоторых случаях к синдрому постоянной усталости. Исправят ситуацию две порции кисломолочного напитка в день.

«Это может быть кефир, ряженка, натуральный йогурт, варенец — что угодно. Главное, чтобы напиток был свежим и с коротким сроком годности. Варианты для тех, кто не любит кисломолочные продукты — квашеная капуста и моченые яблоки», — сказал Гинзбург.

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