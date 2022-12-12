Мать певицы Шер, актриса Джорджия Холт, умерла в возрасте 96 лет

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 83

Артистка в одиночку вырастила дочь, ставшую легендой шоу-бизнеса и прославленным борцом за равные права женщин и мужчин в индустрии.

Мать певицы Шер, актриса Джорджия Холт, умерла в возрасте 96 лет

Фото: www.globallookpress.com / mg2

Читайте нас в: Дзен Новости

Американская артистка Джорджия Холт, мать исполнительницы Шер и актрисы Джорджанны ЛаПьер, умерла в возрасте 96 лет. О ее кончине старшая наследница-певица сообщила в своем аккаунте в Twitter короткой фразой: «Мама ушла». Осенью Холт перенесла пневмонию, в сентябре Шер рассказывала, что лечение благополучно завершилось, и родительницу выписали.

Джорджия Холт (настоящее имя Джеки Джин Крауч. — Прим. ред.) была американской актрисой, певицей и моделью. Она родилась в крошечном городке Кенсетт, штат Арканзас у очень юных мамы и папы — 13-летней Линды Инез Галли и 21-летнего пекаря Роя Мэллоя Крауча. Отец познакомил девочку с музыкой, научил петь. Карьера на сцене началась с участия в конкурсах, позже исполнительницу заметили продюсеры популярных телешоу.

яычссссссстипаспмтАктриса Джорджия Холт с дочерью — певицей Шер. Фото: www.globallookpress.com / mg2

От первого мужа, выходца из Армении Джона (Карапета) Саркисяна у нее родилась дочь Шерилин. Девочка появилась на свет, когда родители были уже в разводе, отца впервые увидела в 11 лет. Всего Холт была замужем шесть раз, дважды за одним и тем же человеком. Наследницы пошли по ее стопам и сделали карьеру в шоу-бизнесе.

Старшая дочь с детства мечтала стать звездой. Под псевдонимом Шер она превратилась в легенду Голливуда и воплощением женской силы в индустрии, которую контролируют мужчины. В одном из интервью Шер вспоминала диалог с мамой, вошедший в список ее культовых цитат.

«Мама сказала мне: „Однажды ты остепенишься и выйдешь замуж за богатого человека“ (В английском языке слова „человек“ и „мужчина“ пишутся и произносятся одинаково — man. — Прим. ред.). Я ответила: „Мама, я и есть богатый человек“», — говорила певица.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тина Тернер сообщила о смерти своего второго сына Ронни. Четыре года назад ушел из жизни старший наследник знаменитости.

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Последние новости

9:38
Парамонов день: что можно и нельзя делать 12 декабря
9:33
Энергокризис в Великобритании довел медиков — врачи грозят забастовкой
9:16
«Один миллион морального вреда»: за что соседка по коммуналке засудила Шаляпина
8:59
«Неприемлемо»: МИД ФРГ негативно высказался об отправке сербских сил в Косово
8:47
Мать певицы Шер, актриса Джорджия Холт, умерла в возрасте 96 лет
8:34
Грузовик с мандаринами перевернулся в Челябинской области — видео

Сейчас читают

«Я была в доле секунды»: певица Люся Чеботина чуть не разбилась на сцене
Пригожину несладко живется с Валерией: «Тогда ищи кого-то другого!»
Клявер и Костюшкин объявили о возрождении «Чай вдвоем»: «Слушатель этого хочет»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023