«Один миллион морального вреда»: за что соседка по коммуналке засудила Шаляпина

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 112

Соседка по коммуналке подала в суд на Прохора Шаляпина за моральный вред

«Один миллион морального вреда»: за что соседка по коммуналке засудила Шаляпина

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитый артист решил увеличить жилплощадь, но оказался в неприятной ситуации.

Певец Прохор Шаляпин стал участником судебного разбирательства с недвижимостью. Артист приобрел комнату в коммунальной квартире, а впоследствии планировал выкупить оставшиеся помещения в коммуналке.

Однако соседям идея исполнителя не понравилась. Тогда он решил сбыть комнату. По закону, вокалист вначале предложил выкупить долю соседям, но одна женщина проигнорировала письмо от нотариуса. Как только комната знаменитости была продана, та самая соседка внезапно обратилась в суд.

«Уведомление ей пришло, 30 дней она игнорировала его, потом оно вернулось нотариусу, и нотариус уже дала мне соответствующую бумагу. В декабре прошлого года я продал эту комнату за пять миллионов рублей. И летом узнаю, что она на меня подала в суд, заявив, что я ей не предложил. Она требовала передать ей комнату за 3,6 миллионов по кадастровой стоимости и один миллион морального вреда», — с возмущением признался певец в эфире федерального канала.

В конце концов суд удовлетворил иск, но только частично. Комната была передана в собственность «потерпевшей», но не за кадастровую стоимость, а за пять миллионов, за сколько смог продать ее прошлый хозяин. При этом компенсация морального вреда истице не положена.

«Оказалось, что после того, как уведомление вернулось, надо было ждать еще месяц. Этого не знал никто», — рассказал Шаляпин.

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